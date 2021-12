Grasdorf

Federmappen, Stifte, Trinkflaschen und Brotdosen gehören eigentlich in jeden Schulranzen. Und auch Kindergartenkinder können diese gut gebrauchen. Doch bei vielen Familien in Laatzen mit geringem Einkommen fallen derlei Anschaffungen ins Gewicht. Um sie zu unterstützen und Jungen und Mädchen zudem eine Freude zu machen, hat die Stadt Laatzen nun 100 Beutel mit Malutensilien und mehr gepackt und an das Team der Laatzener Tafel übergeben. Gesamtwert: rund 3000 Euro.

Die Tafel freue sich darauf, die Beutel weiterzugeben, sagte die Vorsitzende Dietlind Osterkamp. Schön sei auch, dass es noch vor dem dritten Ausgabetag am Freitag gekappt habe. Einige Familien hätten so etwas für Nikolaus. Wer am Freitag noch nicht dran ist, habe dann am Montag oder Dienstag Gelegenheit.

Zur Ausgabe kommen immer noch bis zu 70 Menschen

Trotz des in der Pandemie verzeichneten Rückgangs des Kundenverkehrs um rund ein Drittel kämen an den drei Tagen noch immer jeweils 60 bis 70 Menschen zur Ausgabestelle in Grasdorf, um Nahrungsmittel für sich und in der Regel und weitere Haushaltsangehörige zu holen. Darunter sind auch viele Kinder. Einer Abfrage der Tafel zufolge wurden im Oktober 130 Kinder bis 14 Jahre über die Ausgabestelle für Laatzen mit versorgt, erklärt Osterkamp. Insgesamt beziehen darüber rund 1000 Menschen regelmäßig Lebensmittel.

Ermöglicht wurde die Spende durch Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Kita-Einstig – Brücken bauen in frühe Bildung“.

Von Astrid Köhler