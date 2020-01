TSV Rethen feiert Richtfest für die neue Gymnastikhalle

Rethen

Auf den Tag genau ein halbes Jahr nach dem offiziellen Spatenstich hat der TSV Rethen das Richtfest für seine neue, rund 690.000 Euro teure Gymnastikhalle gefeiert. Im kleinen Kreis mit zumeist geladenen Gästen feierten der Verein und die Handwerker am Mittwoch im leichten Nieselregen die Fertigstellung des Rohbaus.

„Wir freuen uns, wenn’s dicht ist“, sagte die Vereinsvorsitzende Hannelore Flebbe bei ihrer Ansprache in der künftigen Umkleidekabine – mit Blick auf die herunterfallenden Tropfen und Pfützen in die lichtdurchflutete Halle. Kurz zuvor noch hatte sie mit zwei Zimmerleuten auf dem Gerüst neben dem Richtkranz gestanden, die Ansprache gehört und – wie der Brauch es fordert – drei Gläser geleert sowie das Schnapsglas des Poliers durch die Dachbalken sausen und am Boden zerspringen sehen.

„Es erfordert Mut, solche Investitionen zu rocken“

Dagmar Ernst als Vertreterin des Regionssportbundes gratulierte dem TSV zu dem Bau und lobte ausdrücklich den besonderen Mut , „solche Investitionen zu rocken“. Im Zuge des Sportstättenbaus fördern Landes- und Regionssportbund die neue Halle für Gymnastik-, Tanz-, Aerobic- sowie Seniorensportgruppen und weitere Gruppen des 1611 Mitglieder großen TSV mit dem Höchstsatz von 100.000 Euro. Denselben Betrag steuert der Verein als Eigenanteil bei. Die Stadt Laatzen beteiligt sich mit 160.000 Euro, und der Rest wird über Darlehen finanziert.

Vereinsmitglied hat Halle geplant

Geplant hat das Gebäude an der Straße Zur Sehlwiese die Bauzeichnerin und ehemalige Lehrerin der Hannoverschen Berufsschule 3, Christel Kaczmarczyk, die seit 1971 Mitglied im TSV ist. „Anfangs wurde ich nur gefragt, ob ich mitplanen will“, erzählte Kaczmarczyk am Rande der Feier. Sie machte eine Pause und lächelte: „Daraus wurde dann die Planung“ – mit Betonung auf „die“. Der Verein sei dankbar für Kaczmarczyks Einsatz, warf Flebbe ein, zumal die seit Jahrzehnten im TSV Aktive schon das 1987 eröffnete Tennisheim für den Verein entworfen habe. „Sie weiß genau, was wir brauchen“, so Flebbe. Lediglich für die Bauleitung musste ein Architekt beauftragt werden.

Gymnastikhalle ist 200 Quadratmeter groß

Die Vorgaben bei der Gymnastikhalle waren klar: 200 Quadratmeter groß und ohne Stützen, wie es sie im derzeitigen Ausweichquartier für die Tanz- und Gymnastikgruppen beim Kunstkreis gibt. Das Gebäude soll den aktuellen Vorgaben zum Brandschutz und der Energiesparverordnung entsprechen und behindertengerecht sein. 2015 begann die Planung, 2016 war die Bodensanierung abgeschlossen. Seit 2017 hielt der Verein die Baugenehmigung in den Händen, dann jedoch stockte das Projekt. Wegen eines Missverständnisses bei einem Förderantrag musste der Verein ein Jahr warten, bis die Finanzierung stand. Im Sommer 2019 wurde schließlich der erste Spatenstich gesetzt.

Die benötigten Lagerräume für Matten, Stepper, Gymnastikbälle und andere Kleingeräte werden neben den mit Fußbodenheizungen ausgestatteten Herren- und Damenumkleiden eingerichtet. Die Halle selbst erhält einen Schwingboden und Deckenstrahlheizung. So könne bei Bedarf gewärmt werden, und die Wände blieben trotzdem frei von Heizkörpern. Im Obergeschoss ist noch Platz für Technik und Lager.

Aufs Dach kommen Sandwichplatten

Wo am Mittwoch noch der Nieselregen durch den Dachstuhl fiel, soll ab Anfang Februar kein Tropfen mehr durchkommen. Sobald die Arbeit an Bindern und Dachstuhl offiziell abgenommen sei, könne mit dem Eindecken des Daches begonnen werden, erklärte Zimmermann Robert Maczuga. Anstelle von Ziegeln würden zehn Zentimeter dicke Fertigteile, sogenannte Sandwichplatten, verlegt. Dabei handele es sich um Dämmplatten aus Hartschaum, die von beiden Seiten mit Blech eingefasst sind, ergänzt sein Kollege Patrick Nolte.

Die Fenster würden ebenfalls ab der kommenden Woche eingebaut, sagt Kaczmarczyk. Danach folge der Innenausbau, sodass im Frühsommer die Gymnastikhalle eröffnet werden könne. Einen genauen Termin wollte die Vereinsvorsitzende nicht nennen. Wenn die Halle aber fertig ist, „dann feiern wir zwei Tage lang“, sagte Flebbe.

