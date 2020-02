Sturmböen lösen Metallbleche von Hausdach in Rethen

Rethen

Auch diesmal ging alles glimpflich aus: Der Sturm am Sonntag hat in Laatzen nur geringe Schäden verursacht. Der gravierendste Vorfall war ein Feuerwehreinsatz am späten Sonntagnachmittag in Rethen. Vom Dach eines Mehrfamilienhauses an der Braunschweiger Straße drohten zwei Metallteile auf der Gartenseite in die Tiefe zu stürzen.

Bevor es dazu kam, konnte die um 17.16 Uhr alarmierten Feuerwehren aus Rethen und Laatzen Abhilfe schaffen. „Immer wieder hoben Böen die Teile an“, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Die Feuerwehrleute fuhren daraufhin die Drehleiter aus, um die beiden etwa drei Meter langen Abdeckbleche vom Leiterkorb aus zu demontieren. Da das Feuerwehrfahrzeug dafür quer gestellt werden musste, wurde die Braunschweiger Straße bis 17.45 Uhr voll gesperrt.

Die Feuerwehrleute entfernen von der Drehleiter aus das lose Metallblech. Quelle: Gerald Senft / Stadtfeuerwehr Laatzen

Darüber hinaus wurde die Rethener Feuerwehr zweimal wegen umgestürzter Bäume an die B443 in Richtung Koldingen gerufen. In beiden Fällen entfernten die Pattenser Feuerwehren die Hindernisse, bevor die Rethener Helfer eingreifen konnten.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Laatzen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Johannes Dorndorf