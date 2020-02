Holt Störchin Frieda sich ihr Nest samt Gatten Rolf zurück?

Grasdorf

Wer erobert das Nest – und damit auch den Grasdorfer Storch Rolf? Um das Storchennest auf dem Grasdorfer Wasserwerksgelände ist ein zähes Ringen entbrannt – diesmal weiblicherseits. Denn acht Tage nach der Ankunft von Storch Rolf ist am Freitag seine langjährige Partnerin Frieda in der Leinemasch eingetroffen. Und die muss sich einer neuen Konkurrentin erwehren, die es nicht nur auf das Nest abgesehen hat, sondern auch auf ihren langjährigen Partner.

Gleich am Sonnabend soll es heftige Kämpfe am Grasdorfer Horst gegeben haben, berichtet der Laatzener Storchbeobachter Jürgen Körber. Als er selbst eintraf, habe die gerade zurückgekehrte Störchin Frieda versucht, eine andere Störchin neben Rolf auf dem Nest zu vertreiben. „Der Versuch misslang“, sagt Körber. „Dass ihr Partner Rolf dies so akzeptierte, liegt in der Natur des Storchs“, sagt Körber. Die Vögel betrachteten den Nistplatz als wichtigste Ressource, der Brutpartner komme erst an zweiter Stelle, sodass Rolf sogar dabei half, Frieda abzuwehren.

Störche führen Saisonehen

Von Monogamie könne bei Störchen keine Rede sein. „Im Regelfall führen Störche eine Saisonehe“, sagt Körber. Die inzwischen neunjährige Partnerschaft der beiden Grasdorfer Störche sei deshalb keine Selbstverständlichkeit.

Die neue Störchin (links) teilt sich das Nest zeitweise mit Rolf. Quelle: Jürgen Körber

Das Rennen ist allerdings längst nicht gelaufen. „Seit Sonnabend versucht Frieda bisher erfolglos, den Nistplatz zurück zu erobern“, so Körber. Tagsüber hielten sich beide Störchinnen in scheinbar trauter Zweisamkeit und teils direkt in Tuchfühlung im Gelände auf – und bewachten einander mit Argusaugen und mit Imponiergeklapper. „Versucht eine der beiden, Richtung Nest zu fliegen, steigt die andere ebenfalls sofort auf, um den Horst als Erste zu erreichen.“ Dabei sei Friedas Konkurrentin bislang stets schneller gewesen und habe schon mehrfach gemeinsam mit Rolf auf dem Horst genächtigt – mit einer Ausnahme: Am Dienstagabend eroberte die 22-jährige Grasdorfer Störchin Frieda ihr Nest erstmals zurück. „Das heißt aber nicht, dass dies so bleibt.“

Störchin verlor 2019 ihren Partner

Die „Neue“ in der Masch hat ihrerseits eine bewegte Geschichte hinter sich, wie Körber aufgrund der Beringung ermittelt hat: Das fast neunjährige Tier stamme aus Dachsbach in Mittelfranken und brütete seit 2013 auf dem Elzer Klärwerk. Dort verlor sie im vergangenen Jahr zunächst ihre drei Jungen an ein Uhupaar, kurz darauf kam ihr Brutpartner an einer Oberleitung der Bahn ums Leben. Im Juli und August 2019 sei sie dann mehrfach in der hiesigen Leinemasch gesichtet worden.

Vergangene Woche hatte bereits Rolf eine blutige Auseinandersetzung mit einem fremden Storch. Inzwischen habe sich der Grasdorfer Vogel davon erholt, berichtet Körber.

Von Johannes Dorndorf