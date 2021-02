Alt-Laatzen/Hemmingen

Pünktlich zu den fast schon frühlingshaften Temperaturen ist Störchin Käthe vor einigen Tagen zurück zu ihrem Nest am Steinbrink in Alt-Laatzen gekommen. Von ihrem langjährigen Partner Gary fehlt nach Angaben des Laatzener Storchenexperten Jürgen Körber allerdings noch jede Spur. Stattdessen umwirbt ein neuer Verehrer die etwa neun Jahre alte Störchin: Storch Bensi, der im vergangenen Jahr mit seiner Partnerin in Wilkenburg gebrütet hatte. „Der Storch heißt so, weil er ursprünglich aus Bensheim in Hessen stammt“, erläutert Körber, der die Störche in der Leinemasch für den Weißstorchbeauftragten der Region, Reinhard Löhmer, beobachtet.

Storch Gary fehlt noch

Körber fürchtet, dass es zu einem erbitterten Kampf kommen könnte, wenn Gary bei dem Nest ankommt und dort ein anderes Männchen vorfindet. „Gegen Gary hat Bensi schlechte Karten“, sagt der Grasdorfer Körber. Mit seinen zwölf Jahren sei Gary gegenüber dem erst siebenjährigen Bensi nicht nur älter, sondern auch kampferprobter. Bereits im vergangenen Jahr hatte Gary einen Nebenbuhler verjagt, der vor seiner Ankunft mit Käthe angebandelt hatte. 2014 erwarb sich Gary sogar den Beinamen „Killerstorch“, nachdem er ein anderes Pärchen, das auf dem Nest am Steinbrink gebrütet hatte, attackiert und die drei Jungen aus dem Nest geworfen hatte.

Mit Störchin Käthe hat Gary bereits sechsmal auf dem Nest am Steinbrink Junge großgezogen. Dabei binden sich Störche, so Körber, nicht an ihre Partner, sondern vor allem an das Nest. Zu diesem kehren sie alljährlich zurück. Daher sind die Nester meist auch bitter umkämpft.

Storchenexperte fürchtet blutige Kämpfe

Zu solchen Auseinandersetzungen könnte es laut Körber in diesem Jahr sogar häufiger als sonst kommen: „Dieses Jahr kehren sehr viele zweijährige Jungstörche zurück, die dann versuchen werden, ein Nest zu erobern.“ Derlei Auseinandersetzungen gingen meist blutig aus.

Bereits am Wochenende wurden in der Leinemasch zahlreiche Störche gesichtet, die noch keinen festen Nistplatz gefunden haben. „Von denen ziehen die meisten weiter“, sagt Körber. Doch einige werden es seiner Meinung nach auch in Laatzen und dem Umland versuchen, ein Nest zu besetzen. Das Problem: die meisten der jungen Störche hätten es nicht gelernt, ein eigenes Nest zu bauen und die Zahl der vorhandenen sei begrenzt. Weitere Storchennester in der Leinemasch aufzustellen mache laut Körber allerdings keinen Sinn. „Für mehr Störche als jetzt ist das Nahrungsangebot in der Leinemasch nicht ausreichend“, sagt Körber.

Auch der Grasdorfer Storch Rolf ist vermutlich schon in Laatzen angekommen. „Ich habe einen Storch auf dem Nest gesehen“, berichtet der Laatzener Storchenexperte. Er sei jedoch nicht ganz sicher, ob es wirklich Rolf war. Ein sicheres Indiz dafür wäre, wenn er im Dunkeln fliegen würde. Denn Rolf gehöre zu den wenigen Störchen, die dies als sogenannte Dunkelzieher beherrschten.

Von Stephanie Zerm