Grasdorf

Die St.-Marien-Kirche wirkt wie mit Puderzucker überzogen. Die Äste der blattlosen Bäume sind vereist, im Hintergrund sind einige Wohnhäuser des Ortsteils Grasdorf zu sehen, die im über dem Ort liegenden Dunst verschwinden. Ein wenig wirkt die Szenerie wie aus der Zeit gerückt – und tatsächlich ist das Motiv, das der Fotograf Julian Stratenschulte bei Eiseskälte im Februar 2021 mit einer Drohne aufgenommen hat, auch in der Wirklichkeit eine Rarität. „Mein Sohn ist fünf Jahre alt und hat in diesem Winter das erste Mal richtigen Schnee erlebt“, sagt der 35-Jährige, der seit Januar 2018 in Grasdorf wohnt.

Die Kirche St. Marien in Laatzen-Grasdorf steht im Februar 2021 inmitten einer tief verschneiten Winterlandschaft. Quelle: Julian Stratenschulte

Stratenschulte ergriff die Gelegenheit, die seltene Szenerie mit der Kamera festzuhalten. Jetzt ziert das Motiv die Titelseite eines Fotokalenders, den die Stiftung Grasdorf an der Leine in Kooperation mit dem Fotografen herausgebracht hat. Die zwölf Monatsmotive und das Titelbild stellt Stratenschulte für die Nutzung im Kalender honorarfrei zur Verfügung. „Die Verkaufserlöse kommen zu 100 Prozent unserer Stiftung zugute“, freut sich Christian Ollenschläger, Sprecher der Stiftung.

Sämtliche Aufnahmen sind in den vergangenen Jahren in Grasdorf entstanden, viele stammen aus Stratenschultes privatem Archiv. Der Kalender zeigt den Laatzener Ortsteil sowie die umliegende Natur in der Leinemasch im Wandel der Jahreszeiten. Auf einem Foto ist zum Beispiel ein ausgewachsener Weißstorch samt einiger Jungstörche im Sonnenuntergang am Grasdorfer Horst zu sehen. Das Februar-Motiv zeigt die Brücke über die Leine an der Ohestraße inmitten einer verschneiten Landschaft, in der sogar einige Fußgänger auszumachen sind. Das Foto mit der im Morgennebel liegenden St.-Marien-Kirche, das die Kalendermacher als Oktobermotiv ausgewählt haben, wirkt wie gemalt. Und auch die sich s-förmig windende Alte Leine mit der kleinen Brücke an der Harkenblecker Furt haben bislang wohl nur die wenigsten in dieser Art gesehen.

Dieses Foto der Harkenblecker Furt mit der sich s-förmig windenden Alten Leine hat Julian Stratenschule im Mai 2017 aus einem Ultraleichtflugzeug aufgenommen. Quelle: Julian Stratenschulte

„Die Idee, einen solchen Kalender zu produzieren, gibt es schon, so lange es die Stiftung gibt“, sagt Walter Battermann, der im Dezember 2013 die Gründungsurkunde für die Stiftung mit unterzeichnet hatte. Es habe bislang aber immer an winterlichen Motiven gefehlt. Diese konnte Stratenschulte schließlich im Februar 2021 festhalten, als der Frost die Region tagelang im Griff hatte. „Es gibt hier aber auch sonst viele schöne Motive“, sagt der gebürtige Sauerländer, der im Zuge seiner Arbeit für die Deutsche Presseagentur (dpa) im Jahr 2011 nach Hannover gezogen ist. „Grasdorf hat einen idyllischen alten Ortskern, und auch die Leinemasch ist sehr vielfältig.“ Auf den Ortsteil aufmerksam geworden sei er bereits kurz nach seiner Ankunft in Hannover. „Ich war damals mit dem Fahrrad unterwegs und bin durch Zufall in Grasdorf gelandet. Da habe ich schon gemerkt, wie schön es hier ist.“

Stiftung will das alte Grasdorf sichtbar machen

Im Jahr 2018 zog er mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Kindern selbst nach Grasdorf. Seitdem ist er auch privat häufig mit der Kamera in Ort und Landschaft unterwegs. Mit seinen Motiven unterstützt der Fotograf das, was sich auch die Stiftung Grasdorf an der Leine zur Aufgabe gemacht hat. „Wir wollen die Augen öffnen für das, was es im alten Grasdorf noch zu sehen gibt“, sagt der Stiftungs-Vorsitzende Battermann. Die Stiftung, die sich aus Spenden finanziert, wolle auf das geschichtliche und kulturelle Erbe des Ortes sowie auf die Vielfalt der umliegenden Landschaft aufmerksam machen. „Informationstafeln sollen neugierig machen, Hinweise geben und das Bewusstsein für unserer Geschichte wecken.“

Den Kalender hat die Stiftung in einer 300er-Auflage im Format DIN A3 produzieren lassen. Er ist ab sofort in den Grasdorfer Geschäften Hannovertextil, Natur Pur und Bäcker Bertram sowie im Bauerncafé, im Café am Südtor, im Restaurant Dilara und im Hotel Haase zum Preis von 15 Euro erhältlich.

Von Daniel Junker