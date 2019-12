Wer will im Januar die Sternsinger von St. Oliver empfangen?

Laatzen

Bei ihrer Aktion Anfang des Jahres haben die Sternsinger in Laatzen eine Rekordsumme von 12.000 Euro für Not leidende Kinder gesammelt. Und auch vom 3. bis 5. Januar 2020 wollen sie wieder gezielt durchs Stadtgebiet zu öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und Privatleuten ziehen. Die katholische Gemeinde St.­­ Oliver als Organisator rechnet derzeit mit 200 Familien, die am ersten Januarwochenende besucht werden wollen.

„Frieden! Im Libanon und weltweit“ ist das Motto der Sternsingeraktion. In Laatzen werden rund 40 Kinder und Jugendliche daran teilnehmen. Besonders beeindruckend sei für die Kinder stets der Besuch in den Laatzener Altenheimen, sagt Gemeindereferentin Martina Teipel, die seit vielen Jahren die Sternsingeraktion mitorganisiert. Von den Bewohnern dort erhielten die Kinder zwar kaum Geld, dafür erlebten sie die Freude der Senioren, ihr Lachen, Staunen über die Gewänder und das Weinen vor Freude und Rührung mit. „Das beeindruckt sehr“, sagt Teipel.

Besuche bei Familien am Wochenende

Darüber hinaus tragen die Sternsinger auch wochentags wieder bei der Stadtverwaltung, der Polizei und Feuerwehr sowie in der HAZ/NP-Geschäftsstelle ihre Botschaft vor und bringen dort die typische Drei-Könige-Markierung samt Jahreszahl an. Bei den angemeldeten Familien stehen die Sternsingergruppen am 4. und 5. Januar vor der Tür. Los geht es am Sonnabendnachmittag in Rethen und Ingeln-Oesselse. Am Sonntagvormittag sind die Kinder in Gleidingen unterwegs, am Nachmittag dann in Alt-Laatzen, Grasdorf und Laatzen-Mitte.

Anmeldungen sind noch möglich

Ausgesendet werden die Sternsinger im Gottesdienst am 26. Dezember. Bis zu dem Tag werden auch noch Anmeldungen von Gastgebern entgegengenommen mit Adresse und Ortsteil. Möglich ist dies auf www.sankt-oliver-laatzen.de, per E-Mail an m.teipel@kath-kirche-hannover-sued.de oder unter Telefon (0511) 9829013.

Die weltweite Sternsingeraktion gibt es seit 1959. Rund eine Milliarde Euro wurden seitdem für bedürftige Kinder gesammelt.

Von Astrid Köhler