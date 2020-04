Staubwolke in der Feldmark löst Feuerwehreinsatz aus

Laatzen

Die Ortsfeuerwehren Gleidingen und Rethen waren schon auf den dritten Flächenbrand in dieser Woche eingestellt, als sie am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr unter dem Stichwort „Brand im Straßengraben“ in die Feldmark und eine Stelle nahe dem Kreuzungsbereich der Bundesstraßen 6 und 443 sowie dem künftigen Industriegebiet Laatzen-Ost gerufen wurden.

Als die ersten Helfer an der besagten Stelle ankamen, konnte sie jedoch kein Feuer entdecken, ebensowenig wie die bereits vor ihnen eingetroffenen Polizeibeamten. Kaum galt der Einsatz als beendet, ging erneut ein Notruf bei der Leitstelle ein. Nun sollte sich die Brandstelle einem weiteren Anrufer zufolge in der Verlängerung der Peiner Straße befinden.

Hat aufgewirbelter Sand wie Rauch gewirkt?

Doch auch als der Bereich dort sowie die umliegenden Straßen kontrolliert wurde, konnte nicht gefunden und schließlich Entwarnung gegeben werden. „Die Polizei sowie die Feuerwehr gehen davon aus, dass die Anrufer aufgewirbelten Sand des Baugebietes als Rauchschwaden interpretierten und die Feuerwehr riefen“, erklärte Gleidingens stellvertretender Ortsbrandmeister André Oestreich. Zugleich betonte er, dass die Anrufer richtig gehandelt hatten. Solange nicht klar sei, ob es sich um Rauchschwaden oder Staub handele, sei es immer besser, die Feuerwehr zu rufen.

Schon zwei Flächenbrände in dieser Woche

Am Montag und Dienstag hatten tatsächlich Flächen östlich der Bahntrasse in Gleidingen sowie in der Verlängerung der Straße Am Meyerkamp, kurz vor dem Naturschutzgebiet, gebrannt.

Nach einer knappen Stunde, gegen 20.30 Uhr rückten die 17 Einsatzkräfte wieder ein.

Von Astrid Köhler