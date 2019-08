Gleidingen

Der Starkregen am Freitagabend hat in Gleidingen Straßenzüge teilweise unter Wasser gesetzt. Die Feuerwehr wurde viermal gerufen, musste jedoch nur in einem Fall einen Keller auspumpen. Anwohner der besonders tief liegenden Straße Langhusveien nahe der Ritterstraße sorgen sich nun darum, dass sie bei ein...