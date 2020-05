Städtischer Kompostplatz in Rethen bleibt weiter geschlossen

Rethen

Unter normalen Bedingungen ist der städtische Kompostplatz in Rethen an jedem ersten und dritten Sonnabend eines Monats sowie montagvormittags und donnerstags am Nachmittag geöffnet. In Corona-Zeiten ist aber kaum noch etwas normal. Und so bleibt die Grünannahmestelle an der Hildesheimer Straße 305 – ungeachtet der schrittweisen Wiedereröffnung von Aha-Wertstoffhöfe seit Ostern und der angekündigten Öffnung aller Höfe ab dem 9. Mai – weiter geschlossen. Das hat die Stadt Laatzen auf Nachfrage und Verweis auf die gültige Verordnung zur Bekämpfung der Pandemie mitgeteilt.

„Der Kompostplatz in Rethen ist kein professioneller Wertstoffhof und hat bei weitem nicht die Infrastruktur wie die Plätze von Aha“, sagte der Laatzener Stadtsprecher Matthias Brinkmann am Mittwoch. „Das Gelände sowie die Zufahrt lassen eine kontrollierte Grünannahme unter Einhaltung des Kontaktverbotes so nicht zu.“ Zudem gebe es von der Hildesheimer Straße aus nur eine Zu- und Abfahrt, die auch noch über Stadtbahngleise der Üstra führt. „Wenn der Andrang auch nur annähernd so groß ist wie bei den anderen Grüngutannahmestellen, ist das Chaos vorprogrammiert“, so Brinkmann. Mit vertretbarem Aufwand sei dies nicht regelbar, zumal auch gar nicht genug Personal auf dem Betriebshof zur Verfügung stünde.

Anzeige

Großer Andrang bei Wertstoffhöfen und Zwangsschließungen

Tatsächlich war es nach der schrittweisen Wiedereröffnung von Aha-Plätzen in Hannover und dem Umland schon vielfach zu langen Staus und bisweilen stundenlangen Wartezeiten für Anliefernde gekommen. Unter anderem auch beim Wertstoffhof in Gehrden mussten am Dienstag Polizei und Ordnungsamt eingreifen und den Platz zwangsweise schließen. Inzwischen regelt Aha den Einlass über Autokennzeichen: gerade und ungerade Ziffern im Wechsel der Öffnungstage.

Weitere NP+ Artikel

Auch die Grüngutannahmestelle in Hemmingen bleibt am Sonnabend, 2. Mai, zu weil das nötige Personal fehlt. Von Sonnabend, 9. Mai, an sollen alle Wertstoffhöhfe in der Region wieder geöffnet werden. Das hat das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Astrid Köhler