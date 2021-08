Alt-Laatzen

Eine gute Gelegenheit, den eigenen Hausstand zu durchforsten und zugleich mit anderen Bewohnern ihres Stadtteils in Kontakt zu kommen haben die Alt-Laatzener am Sonnabend, 21. August. Für den Zeitraum von 11 bis 15 Uhr organisiert die neue Bürgerinitiative „Alt-Laatzen blüht auf“ einen Garagenflohmarkt.

„Das ist unsere erste große Aktion, die wir angehen“, betonte Udo Hetmeier im Namen des Organisationsteams. Alle, die wollten, könnten sich beteiligen und auf ihrem eigenen Grundstück Tische aufstellen oder Decken ausbreiten. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Garageneinfahrt, der Vorgarten oder ein anderer Bereich genutzt werde. Solange die zu verkaufenden Artikel auf Privatgrundstücken stünden, sei alles in bester Ordnung. „Denn dann brauchen wir keine Genehmigung der Stadt“, erklärt Hetmeier. Alles, was sich in Haus und Hof angesammelt hat und selbst nicht mehr benötigt wird, könne einfach vor die Tür gestellt werden, sagt der Alt-Laatzener.

Vielleicht gibt es einen Extra-Flohmarkt für Kinder

Wer in den Wohnungen einer Wohnungsbaugesellschaft wohnt, könne sich erkundigen, ob auf dem jeweiligen Grundstück neben den Eingängen aufgebaut und verkauft werden darf. Geplant ist auch ein eigene Flohmarktfläche für Kinder. Ob das Ausbreiten von Decke in dem kleinen Bürgerpark an der Eichstraße gemäß dem Hygienekonzept möglich ist, stehe aber noch nicht fest. In jedem Fall aber soll der Tag auch für die jungen Alt-Laatzener ein besonderer werden.

Nach der langen Coronazeit und zahlreichen Veranstaltungsausfällen sei der Flohmarkt auch eine gute Möglichkeit, mit der Nachbarschaft im Stadtteil ins Gespräch zu kommen. Nicht nur mit dem Baugebiet Flebbehof gebe es dort einen Umbruch und zahlreiche Zugezogene.

Wer mitmachen und selber etwas verkaufen möchte, kann sich per E-Mail an Alt-Laatzen-blueht-auf@gmx.de oder unter der Telefonnummer (01 77) 6 85 73 14 dafür anmelden oder weitere Informationen erfragen. Die Anmeldefrist endet am Montag, 16. August.

Von Janna Silinger