Das Leine-Center und die Familienförderung der Stadt Laatzen gehen neue gemeinsame Wege. An zwei Vormittagen in der Woche gibt es nun offene Eltern-Kind-Gruppen im Leinelino. Mit 250 Quadratmetern ist dort zehnmal so viel Platz zum spielen, basteln und toben als zuvor im Kreativraum des Stadthauses.