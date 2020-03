Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend in Laatzen-Rethen mit seinem Opel mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der 41-Jährige wollte von der Hildesheimer Straße in die Dr.-Alex-Schönberg-Straße abbiegen und touchierte dabei den Stadtbahnzug der Linie 1.