Kaum eine Regionskommune ist so stark von den Ausfällen im Nahverkehr betroffen wie Laatzen: Während der Busverkehr in der Region wieder angelaufen ist, ruht der Stadtbahnverkehr seit Montag. Der Ausfall macht deutlich, wie abhängig die Kommune vom Schienennetz der Üstra ist – zumal auch der S-Bahn-Verkehr in Laatzen am Donnerstag ruhte. Wer von Laatzen-Mitte mit den Öffis nach Hannover will, musste entweder mit dem 340/341er-Bus über Pattensen fahren oder zu Fuß nach Alt-Laatzen laufen und mit der Buslinie 124 zum Bahnhof Karl-Wiechert-Allee weiterfahren, um dort in die S-Bahn zu wechseln. Reisezeit bis zum Hauptbahnhof: eine bis anderthalb Stunden Minimum, Verspätungen nicht eingerechnet.

Aber hätte für eine 43.000-Einwohner-Stadt nicht wenigstens für eine der Stadtbahnlinien ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet werden müssen? Auf Anfrage berichtete Bürgermeister Jürgen Köhne bereits am Mittwochabend, er bemühe sich um eine solche Lösung. Er habe bei Regionsverkehrsdezernent Ulf-Birger Franz angefragt, ob Ersatzbusse möglich sind. „Wenn der Stadtbahnverkehr nicht rollt, brauchen wir wenigstens eine Buslinie bis Laatzen-Mitte oder bis zum Endpunkt Laatzen. Wir haben eine hohe Quote an Öffi-Nutzern und sind darauf angewiesen.“

Auf Nachfrage hieß es noch am Mittwoch bei der Üstra, dass dafür nicht genügend Busse zur Verfügung stünden. Zwar habe man den Busbetrieb wieder aufgenommen, allerdings sei auch dieser noch nicht lückenlos. Am Donnerstagnachmittag kündigte das Verkehrsunternehmen dann an, „kurzfristig gemeinsam mit Regiobus einige zusätzliche Querverbindungen per Bus“ einzurichten – regionsweit. Am späten Nachmittag stand dann fest: Ab Freitagmorgen gibt es eine Ersatzlinie von Gleidingen nach Hannover.

„Wir fahren ab 4.26 Uhr das erste Mal in Gleidingen“, sagte Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Im Einsatz seien dann vier Gelenkbusse, die in beiden Richtungen alle 20 Minuten zwischen den Endpunkten Gleidingen/Orpheusweg und Peiner Straße in Hannover verkehrten – bis nachts um 2 Uhr. Die Linie fährt zunächst auf der Hildesheimer Straße parallel zur Stadtbahnlinie 2 durch Rethen und Grasdorf und biegt auf Höhe der Wülferoder Straße dann nach Laatzen-Mitte ab. Von dort geht es über die Erich-Panitz-Straße bis Alt-Laatzen und dann weiter über die Hildesheimer Straße zum Haltepunkt Peiner Straße, wo es laut Üstra genügend Umsteigemöglichkeiten gibt. Über die übrigen Ersatzverbindungen informiert die Üstra auf ihrer Homepage und in der GVH-App.

Klar ist seit Donnerstag auch, dass der Stadtbahnbetrieb noch länger ruhen wird: Als neues Ziel gab die Üstra aus, am Montag „zumindest einige Streckenäste wieder in Betrieb nehmen zu können“.

