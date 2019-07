Grasdorf

Die Stadtbahnen der Linie 2 fahren wieder alle Haltestellen in Laatzen an. Am Sonntagnachmittag war der Streckenabschnitt in Grasdorf gegen 15.30 Uhr auf zunächst unbestimmte Zeit stillgelegt worden, weil aufgeweichtes Bitumen in die Schienen gelangt war. Das Befahren der Strecke sei für die Stadtbahnen zwischenzeitlich nicht mehr sicher gewesen, teilte die Üstra mit. Bis 21 Uhr hatte das Unternehmen deshalb zwischen den Haltestellen Eichstraße und Rethen-Nord einen Schienenersatzverkehr auf der Strecke der Linie 2 eingesetzt.