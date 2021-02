Laatzen

Wie lebten die Menschen in Laatzen in früheren Jahrhunderten? In Laatzens Stadtarchiv finden sich etliche Belege darüber, was die Laatzener einst umtrieb. Stadtarchivar Manuel Schwanse will künftig mehr Einblicke in den Bestand geben. Einmal mit Monat stellt er ab sofort auf der Internetseite laatzen.de/stadtarchiv.html einzelne Archivstücke oder ganze Bestände aus den Hunderten von Regalmetern im Stadtarchiv vor. „Durch Erläuterungen und Hintergründe zur jeweiligen Archivale versuche ich einen Einblick in das Leben der Menschen in den letzten Jahrhunderten zu geben, an bedeutende Ereignisse zu erinnern und damit das Interessen an Geschichte zu wecken“, sagt Schwanse.

Für den Auftakt hat er die fünfseitige Dorfordnung vom 26. März 1589 ausgewählt, das vermutlich zweitälteste Schriftstück im Bestand überhaupt. Sie umfasst 24 Verordnungen, die damals öffentlich vorgelesen wurden – vermutlich vom Gemeindevorsteher – und an die sich die Laatzener halten mussten. „Das fünfseitige Schriftstück gibt einen Einblick in den Alltag der Laatzener Bevölkerung im späten 16. Jahrhundert.“

Laatzens erste Brandschutzverordnung

Gleich zu Beginn wird deutlich, dass insbesondere der Brandschutz ein Riesenthema war: In einer Zeit, in der an Hydranten, große Tanklöschfahrzeuge und Funk-Einsatzmelder noch nicht zu denken war, gehörte die Ausbreitung von Feuer neben Kriegen, Seuchen und Hungernötigen schließlich zu den größten Gefahren, deren sich die Bevölkerung ausgesetzt sah. Gleich zu Beginn heißt es dort: „Es soll nicht mehr zugelassen (werden), das man newe Feurstette auff den Höffen oder sonsten in den Hütten anrichte.“

Die Dorfordnung von 1589 befasst sich unter anderem mit Brandschutz und Diebstahl. Quelle: Stadt Laatzen

Aus Brandschutzgründen war es auch Vorschrift, Holz oder Gräser im Freien statt in den Häusern zu lagern. „Wehr dargegen handelt, der soll zehen Mariengroschen zur Straff geben“, heißt es in dem Schriftstück, das in der damals üblichen deutschen Kurrentschrift verfasst ist. Auch das private Brauen, Backen und Waschen (mit Heißwasser) war untersagt – oder vielmehr denjenigen vorbehalten, bei denen es „ohne Gefahr ist“. Viele Regeln schränkten auch die Nutzung der „Latzer Weide“ und der Masch für Kühe, Schafe und Ziegen ein, offenbar um eine Überweidung zu vermeiden.

Bis zu zwei Gulden Strafe bei Gemüsediebstahl

Kurios wirken heute manche Strafmaße: So musste ein Übeltäter, der nachts Kohl oder anderes Gemüse aus fremden Gärten stahl, zwei Gulden Strafe bezahlen, bei Tag kostete das gleiche Vergehen nur einen Gulden. Nachbars Garten war offenbar begehrt: „Wer auch einem andern in seine Erbsen oder Korn gehet, die Erbsen außreuffet oder niederschleisset, der soll zur Straff geben zehen Mariengroschen“ – zwischen Ausreißen und Zerstören der Ernte wurde da kein Unterschied gemacht. Völlig tabu waren die Weizenfelder auf dem Kronsberg, die offenbar anderen vorbehalten waren (Strafe: 10 Groschen).

Im Vergleich zu heute sind die 24 Paragrafen freilich ziemlich überschaubar. So umfasst das Ortsrecht der Stadt Laatzen heute dutzende von einzelnen Regelwerken – von der Abwasserbeseitigungssatzung über die Hundesteuersatzung bis zur Wildschonverordnung.

Die Dorfordnung von 1589 ist aber auch aufgrund ihres Alters eine archivarische Kostbarkeit: Schriftstücke aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) könne man an zwei Händen abzählen, sagt Schwanse. Wie andernorts sind vermutlich auch in Laatzen viele Dokumente Flammen und Plünderungen zum Opfer gefallen. Genau um jene Krisenzeit soll es übrigens im März in der Reihe „Archivale des Monats“ gehen: Dann stellt Schwanse einen Schutzbrief aus dem Jahr 1642 vor.

