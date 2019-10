Schon anderthalb Jahre wohnt niemand mehr in der Flüchtlingsunterkunft an der Rotdornallee in Ingeln-Oesselse. Gleichwohl überweist die Stadt dem Vermieter jeden Monat 3900 Euro Miete und Nebenkosten. Den Vorwurf der Verschwendung weist die Verwaltung zurück: Die Renovierung und Umnutzung des Gebäudes habe viel Zeit gekostet, heißt es.