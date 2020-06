Laatzen - Stadt will in Ingeln-Oesselse Häuser in zweiter Reihe ermöglichen

Wenn der Nachbar im Garten wohnt: Ortsratsherr Riedel befragt derzeit Anlieger, ob sie etwas gegen die sogenannte Hinterliegerbebauung hätten. Bisher hat er größtenteils positive Rückmeldungen erhalten. Doch das Verfahren ist noch lange nicht beendet.