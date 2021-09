Laatzen

Bei der Kommunalwahl vor anderthalb Wochen mussten Wähler in Laatzen teils länger als eine Stunde anstehen, um ihre Kreuze zu machen. Bei der Bundestagswahl und den Stichwahlen am Sonntag, 26. September, sollen solche Schlangen möglichst vermieden werden: Die Stadt verlegt dafür einige Wahlbüros und will mit besseren Ausschilderungen für kürzere Wartezeiten sorgen.

„Die Wahllokale wurden hinsichtlich der räumlichen Verteilung überprüft“, berichtet Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Im Ergebnis werde eines der bislang in der Grundschule Rethen untergebrachten Wahllokale ins Familienzentrum verlegt. Die Wahlberechtigen seien über die Raumänderung informiert. Auch in der Albert-Einstein-Schule würden zwei Wahllokale in den benachbarten A-Trakt verlegt. „Die Ausschilderung in den Wahllokalen wird insgesamt vergrößert und verbessert, um Warteschlangen besser zu entzerren und kanalisieren zu können“, kündigt Weisbrich an. Mehr Wahlkabinen aufzustellen, sei wegen der räumlichen Bedingungen hingegen nicht ohne Weiteres möglich.

Wer sich bis 18 Uhr anstellt, darf wählen

Unterm Strich rechnet die Stadt zudem damit, dass die eigentliche Stimmabgabe weniger lang dauern werde als bei der Kommunalwahl: „Der Andrang am 12. September war nicht hoch, allerdings dauerte die Kennzeichnung der insgesamt fünf Stimmzettel sehr lange“, sagt Weisbrich. Am kommenden Sonntag sind neben der Bundestagswahl nur die beiden Stichwahlen zur Bürgermeister- und zur Regionspräsidentenwahl angesetzt – mit deutlich überschaubareren Wahlzetteln. Die Wahl spielt für Laatzen eine besondere Rolle: An dem Tag wird sich entscheiden, ob Christoph Dreyer (CDU) oder der parteilose SPD-Kandidat Kai Eggert die Geschäfte im Rathaus leiten wird.

Lesen Sie auch Wahl in Laatzen 2021: Alles zum neuen Stadtrat

Die Stadt versichert unterdessen, dass alle Wähler, die bis 18 Uhr zu den Wahllokalen kommen, ihre Stimme abgeben können – auch wenn sich dort Warteschlangen bilden. „Das Ende der Warteschlange wird um 18 Uhr durch den jeweiligen Wahlvorsteher oder die Wahlvorsteherin bestimmt“, stellt Weisbrich klar. Dabei spiele es keine Rolle, ob sich die Schlange innerhalb oder außerhalb des Gebäudes befinde.

Wahlausschuss korrigiert Ergebnis der Kommunalwahl

Unterdessen hat der städtische Wahlausschuss sowohl den ersten Wahlgang zur Bürgermeisterwahl als auch die Wahl des Rates und der Ortsräte bestätigt – mit kleineren Änderungen: Nach Angaben der Verwaltung wurden die Stimmen der Listenwahl für den Ortsrat Laatzen in einem Grasdorfer Briefwahllokal nicht vollständig erfasst und übertragen. Auch sei die Zahl der ungültigen Stimmzettel in einem Briefwahlbezirk in Laatzen-Mitte auffällig hoch gewesen. Bei der Überprüfung seien sechs der vermeintlich ungültigen Stimmzettel im Nachhinein als gültig erklärt worden. Die Ergebnisse seien entsprechend berichtigt. Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Rates oder der Ortsräte hätten die Korrekturen nicht.

Von Johannes Dorndorf