Laatzen/Sehnde

Die Stadt Laatzen hat ihren Waldbestand reduziert: Wie erst jetzt bekannt wurde, hat die Kommune bereits im vergangenen Jahr eine 26.000 Quadratmeter große Fläche im Bockmerholz veräußert. Parallel erwarb die Stadt eine große Fläche in der Gemarkung Rethen, die aufgeforstet werden soll.

Vor zwei Jahren hatte die Stadt die Verkaufsabsichten erstmals öffentlich gemacht. Damals hieß es, die Kommune bereite ein Bieterverfahren vor, um das Grundstück an den Höchstbietenden zu verkaufen. Daraufhin hatten sich eine Reihe von Interessenten bei der Stadtverwaltung gemeldet.

Region hat Waldfläche erworben

Die Ausschreibung hat allerdings nie stattgefunden, weil die Region Hannover seinerzeit von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machte: Noch 2019 sei der Verkauf beurkundet worden, im vergangenen Jahr folgte dann die Überweisung und der Eigentumsübergang. Über den Kaufpreis hüllt sich die Stadt in Schweigen. „Wir haben uns auf einen wirtschaftlichen Kaufpreis verständigt“, heißt es im Rathaus. Viel herumgekommen sein dürfte dabei nicht: Laut Grundstücksmarktbericht lägen die Preise zwischen 45 und 65 Cent pro Quadratmeter, hieß es vor dem Grundstücksgeschäft. Die Kaufsumme dürfte demnach zwischen 12.000 und 17.000 Euro liegen.

Die Stadt wollte das Waldstück unter anderem wegen der Lage außerhalb der Stadtgrenzen abtreten, es liegt auf Sehnder Gebiet. Insgesamt verfügte die Kommune vor dem Verkauf über exterritoriale Flächen von insgesamt 84.000 Quadratmetern – vor allem in Pattensen, Sarstedt und Hannover.

Stadt will Fläche am Campingplatz aufforsten

Parallel arbeitet Laatzen an der Wiederaufforstung einer neu erworbenen Fläche gleich in der Nähe. Nach Angaben der Verwaltung schließt das 31.178 Quadratmeter große Areal an das Bockmerholz an: Es liegt direkt an der Stadtgrenze zwischen der Bundesstraße 443 und der A 37 – östlich der Zufahrt zum Campingplatz Birkensee. „Zurzeit wird von einem Planungsbüro ein Konzept für die Aufforstung erarbeitet“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Bepflanzt werden sollen die ersten Flächen spätestens im Herbst dieses Jahres.

Mit der Aufforstung kommt die Kommune ihrer Verpflichtung nach, für vergangene Bauprojekte und den damit verbundenen Versiegelungen Ausgleichsbäume zu pflanzen. Diese gelte auch für künftige Pläne, ergänzt Stadtplaner Jörg Schmidt.

Von Johannes Dorndorf