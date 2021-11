Für rund 120.000 Euro lässt die Stadt Laatzen bis Jahresende diverse Schadstellen an Gehwegen reparieren. Die erste der acht etwas größeren Baustellen befindet sich am Grenzweg zwischen Rethen und Grasdorf.

Die Gehwegarbeiten am Grenzweg sind bereits abgeschlossen, in den nächsten Wochen geht es an diversen anderen Stellen im Stadtgebiet weiter, wo Pflastersteine oder Platten abgesackt und zu Stolperfallen geworden sind. Quelle: Astrid Köhler