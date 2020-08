Laatzen

In den vergangenen Jahren spülte die gute Konjunktur reichlich Geld in die öffentlichen Kassen, auch in die der Kommunen. Doch jetzt erleiden sie einen herben Rückschlag: Durch die Corona-Pandemie ist die Wirtschaft eingebrochen mit der Folge, dass weit weniger Gewerbe- und Einkommenssteuer fließen, als in den Rathäusern eingeplant war. In Laatzen belaufen sich die Verluste vermutlich auf rund 10 Millionen Euro – bei einem Gesamtetat von rund 140 Millionen Euro.

Betriebe bitten um Stundung der Gewerbesteuer

Die geringeren Einnahmen sind schon jetzt zu spüren: Im April hatte die Stadt Firmen, die in Schwierigkeiten geraten waren, ein vereinfachtes Verfahren für eine Stundung oder Verringerung der Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer angeboten. Davon haben nach Angaben der Stadtverwaltung bisher 113 Betriebe Gebrauch gemacht, wobei mehr als drei Viertel um eine Stundung baten.

Dadurch gingen etwa 750.000 Euro weniger auf den städtischen Konten ein. Darunter war aber keine Einzelsumme von mehr als 100.000 Euro, sodass der Bürgermeister die Entscheidungen allein treffen konnte. Anderenfalls hätte sich der Verwaltungsausschuss damit befassen müssen. Die politischen Gremien würden aber „fortlaufend über die aktuellen Entwicklungen informiert“, versichert Stadtsprecher Bastian Wegener.

Statt 20 nur noch 12 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer ?

Doch die bisher gestundeten Gelder sind nur eine geringe Summe im Vergleich zu dem, was am Jahresende als Ergebnis erwartet wird. Waren ursprünglich Einnahmen aus der Gewerbesteuer von gut 20 Millionen Euro veranschlagt, werde „aktuell von einem erzielbaren Volumen von rund 12 Millionen Euro ausgegangen“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Nicht ganz so dramatisch ist die Entwicklung bei der Einkommenssteuer. Ihr Anteil für Laatzen sollte sich nach dem Haushaltsplan ebenfalls auf rund 20 Millionen Euro belaufen. Doch auf der Grundlage der letzten Steuerschätzung vom Mai gehe das Land davon aus, dass die Einnahmen der niedersächsischen Kommunen in diesem Bereich um etwa 10 Prozent sinken werden, berichtet Wegener. Das würde für Laatzen ein Minus von 2 Millionen Euro bedeuten.

Stadt hofft auf Hilfen von Land und Bund

Die Stadt hofft, dass sie einen Teil der Ausfälle mit Hilfen von Land und Bund kompensieren kann. Aber wegen der noch ausstehenden Beschlüsse dazu könne zurzeit „noch keine Aussage zum Umfang der Erstattungen getroffen werden“, erklärt Wegener. Insgesamt entwickelten sich „das Corona-Geschehen und die wirtschaftlichen Auswirkungen nach wie vor sehr dynamisch, was eine laufende Überwachung der Einnahme- und Liquiditätssituation notwendig macht“, sagt der Stadtsprecher.

