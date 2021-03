So wie die Einrichtung An der Masch ist, kann sie nicht bleiben. Die älteste Kita der Stadt Laatzen muss entweder umfangreich saniert und erweitert oder neu gebaut werden. Zu viel liegt im Argen.

Stadt erwägt Neubau der Kita An der Masch

