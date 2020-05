Hier bekommen Laatzener Eltern Hilfe

Laatzen

Auch wenn wegen der Corona-Krise insgesamt weniger Angebote zur Verfügung stehen, gibt es bei der Stadt Laatzen weiterhin Hilfen für Eltern. Mehrere Stellen aus dem Netzwerk Frühe Hilfen sind erreichbar, entweder telefonisch oder online. Sie geben Rat in der Not, etwa für Eltern, die Existenzängste drücken, weil sie ohne Kinderbetreuung nicht arbeiten können, oder Schwangere, die sich unsicher fühlen oder nicht weiterwissen.

Für diese und andere Hilfsbedürftige stehen folgende Ansprechpartner bereit:

Anzeige

Die Familienhebamme Inna Hamdusch hat eine telefonische Sprechstunde rund um die Geburt und die Zeit danach: dienstags und donnerstags von 10 bis 11 Uhr unter Telefon (0174) 5290777 auf Deutsch, Russisch und Kurdisch.

Weitere NP+ Artikel

Die Familien- und Erziehungsberatungsstellen der Region Hannover sind montags bis donnerstags von 9 bis 16.30 Uhr, freitags von 9 bis 12.30 Uhr unter Telefon (0511) 61623630 und per E-Mail an feb.ronnenberg@region-hannover.de erreichbar. Das Angebot richtet sich an Eltern, Kinder und Jugendliche.

Die evangelische Paar- und Lebensberatung kann werktags von 11 bis 14 Uhr unter Telefon (0511) 823299 kontaktiert werden.

Eine allgemeine Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung bietet der Diakonieverband Hannover-Land in Laatzen unter Telefon (0511) 8744660 an.

Bei Fragen zu Sprachentwicklung/Mehrsprachigkeit und Erziehung kann Logopädin und Sprachexpertin Britta Groschke freitags von 10 bis 12 Uhr angesprochen werden. Ihre Telefonnummer lautet (0177) 6497174, die E-Mail-Adresse ist info@logopaedie-laatzen.de.

Weitere Beratungsangebote sind auf der Website der Stadt www.laatzen.de/de/coronainfos.html zu finden. Das Team der Frühen Hilfen stellt zudem für Familien in einer schwierigen Lebenssituation Bücher, Malvorlagen sowie Spiel- und Basteltüten zur Verfügung. Dazu kann Maria Jakob, Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen, unter Telefon (0511) 82055408 und per E-Mail an maria.jakob@laatzen.de kontaktiert werden.

Lesen Sie auch

Von Katharina Kutsche