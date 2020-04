St.-Oliver-Gemeinde darf keine Video-Gottesdienste mehr übertragen

Laatzen

Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben in Deutschland und der Region Hannover binnen weniger Wochen fast zum Stillstand gebracht. Wer als Christ glaubte, mit dem gleichfalls verordneten Absage aller Gottesdienste bis nach den Osterfeiertagen am Ende dessen angekommen zu sein, was an Einschränkungen möglich ist, irrt. Ab sofort sind auch die erst kürzlich begonnenen Videoübertragungen aus der Laatzener St.-Oliver-Kirchen verboten. An den vergangenen beiden Sonntagen hatten diese Hunderte Gläubige über das Internet verfolgten. Auch die geplanten Liveübertragungen am Palmsonntag sowie den Osterfeiertagen drohen nun zu entfallen.

„Verboten sind alle Streaming-Gottesdienste, die eine Beteiligung von Dritten erforderlich machen“, heißt es in den am Donnerstag veröffentlichten Dienstanweisung des Generalvikars Martin Wilk im Bistum Hildesheim, zu dem auch Laatzen gehört. Die Anweisung ist Teil der gleichfalls am Donnerstag aktualisierten Anordnungen und Handlungsempfehlung, mit denen sich das Bistum auf die Erlasse und Verfügungen des Landes beruft. Als Alternative zu den verschiedenen lokalen Streaming-Gottesdiensten verweist das Bistum auf die im Dom vom Bischof beziehungsweisen den beiden Weihbischöfen gefeierten Messen, die über die Internetseite des Bistums Hildesheim verfolgt werden können.

In der St. Oliver-Kirche in Laatzen dürfen sich offiziell und bis auf Weiteres nur noch zwei Menschen gleichzeitig aufhalten. Quelle: Astrid Köhler

Es mache sie „sehr wütend“ dass Videoübertragungen aus der Kirche mit weniger als einer Handvoll Beteiligter als Gefahr dargestellt würden, während Baumärkte wieder geöffnet würden und zahlreiche Menschen in Supermärkten einkaufen gingen, sagt Gemeindemitglied Cordula Meinhardt- Müller. Ihr Mann half an den vorangegangenen Sonntagen als Kameramann bei den ersten beiden Live-Messen in St. Oliver. Es seien überhaupt nur eine Handvoll Menschen im weiten Abstand zueinander in der großen Kirche gewesen, in der sonst 360 Menschen sitzen können: der Pfarrer, der Diakon, der Organist, die Küsterin und eben der Kameramann. Seit Donnerstag dürfen nur sich offiziell nur noch zwei Menschen gleichzeitig in der Kirche aufhalten.

Pfarrer: „Die Nachricht hat uns kalt erwischt“

„Die Nachricht hat uns am Donnerstag kalt erwischt. Es wird immer trauriger“, gestand Pfarrer Thomas Berkefeld, der sich mit seinem Team bereits auf die nächsten Liveübertragungen am bevorstehenden Palmsonntag sowie die folgenden Messen vorbereitet hatte. „Die Gottesdienste an Gründonnerstag, Karfreitag und in der Osternacht sind ganz besonders in ihrer Gestaltung und Liturgie, völlig anders als die anderen Sonntagsmessen“, so der Pfarrer: „ Ostern trifft den Kern unseres Glaubens – dass der Tod besiegt ist.“

Der Bedarf an geistigem Beistand und der zumindest virtuellen Gottesdienstfeier ist offenkundig: Rund 80 Geräte mit einer unbekannten Zahl an Zuschauern waren zuletzt live zugeschaltet. Weitere 400-mal wurde das Video der Sonntagsmesse noch später angeklickt, berichte Meinhardt-Müller: „Ich habe den Gottesdienst auch so mitgemacht und es war tröstlich, wenigstens mental und im Bild dabei zu sein.“

Positive Rückmeldungen für Video-Übertragungen

Die Gemeinde habe nach ihrer Premiere vor zwei Wochen viele positive Rückmeldungen erhalten, sowohl aus der 6400 Mitglieder zählenden St.-Oliver-Gemeinde in Laatzen als auch darüber hinaus. Er habe sogar Post aus München, Stuttgart und von einem Paar aus Argentinien bekommen, berichtet Pfarrer Thomas Berkefeld. Die Gemeinde werde sich vorerst auf die reine Audioübertragung beschränken, wie sie bereits seit sieben Jahren über das Kirchenradio und die Internetseite der Gemeinde angeboten wird.

Bänke bleiben leer: Die katholische Kirche von St. Oliver ist bereits für Palmsonntag geschmückt - auch wenn es in diesem Jahr wegen der Coronapandemie keine Prozession geben darf. Quelle: Astrid Köhler

„Ich werde den Gottesdienst den Dienstanweisungen entsprechend allein halten – es sei denn es kommen noch Veränderungen“, sagte Pfarrer Berkefeld. Sollte es kurzfristige Lockerungen der Regelung geben und sich doch auch wieder mehr als zwei Menschen zeitgleich in der Kirche aufhalten dürfe, könne auch kurzfristig noch ein Video-Stream bereitgestellt werden. Unabhängig von der weiteren Entwicklung versicherte der Pfarrer: „Nichtsdestotrotz bleibt die Botschaft von Ostern – und die werden wir verkünden.“

Von Astrid Köhler