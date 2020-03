Drei Sportvereine bekommen Geld vom Land

Grasdorf/Rethen

Drei Laatzener Vereine haben im März einen warmen Geldregen abbekommen. Der SV Germania Grasdorf, der VfL Grasdorf und der TSV Rethen erhalten vom Land Zuschüsse für den Bau ihrer Sportstätten. Damit können sie zumindest einen Teil der Gesamtkosten decken.

Germania Grasdorf etwa hat für die Sanierung seines Duschbereichs eine Summe von 16.400 Euro veranschlagt. Als Förderung wurden dem Verein 4900 Euro bewilligt. Außerdem plant der Verein eine energetische Sanierung inklusive Solarthermie und Umrüstung der Beleuchtung auf LED für 16.200 Euro. Das Projekt wird mit knapp 4900 Euro gefördert. Beim VfL Grasdorf stehen eine Heizungssanierung im Vereinsheim an sowie die Instandsetzung der Schornsteinverkleidung. Das soll 21.000 Euro kosten, davon sind 5666 Euro durch den Fördertopf gedeckt.

TSV Rethen bekommt fast 40.000 Euro

Die Schecks bekamen die Vertreter der beiden Vereine in einer Feierstunde am 4. März überreicht, gemeinsam mit 35 anderen Vereinen des Regionssportbundes Hannover. Sie alle planen im Jahr 2020 Baumaßnahmen an ihren Sportstätten und Anlagen für insgesamt 1,69 Millionen Euro. Die Sanierungen, Um- und Neubauten werden zu rund 20 Prozent bezuschusst. Das Geld stammt aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen.

Auch der TSV Rethen bekommt Geld, wenn auch aus einem anderen Topf. Für den Umbau von drei Tennis-Ascheplätzen in ganzjährig bespielbare Plätze und den Umbau der Toiletten sind Ausgaben in Höhe von 130.000 Euro geplant. Das bezuschussen die Landesregierung und das Ministerium für Inneres und Sport mit rund 38.000 Euro. Grundlage ist ein auf vier Jahre angelegtes Sanierungs- und Investitionsprogramm für kommunale Sportstätten und Vereinssportstätten, für das noch bis 2022 bis zu 100 Millionen Euro ausgegeben werden können.

Wegen der Corona-Krise allerdings entfiel die Feierstunde am 19. März, bei der den Rethenern sowie neun weiteren Vereinen ihre Schecks überreicht werden sollten. Das Geld kommt aber trotzdem: Die Bewilligungsbescheide gingen per Post an die Organisationen.

Lesen Sie auch

Von Katharina Kutsche