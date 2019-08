Alt-Laatzen

Zahlreiche Kinder haben sich am Sonnabend über das Angebot der Sportlichen Vereinigung Laatzen im Sportpark Auf der Dehne gefreut. Zum 125-jährigen Bestehen des Vereins präsentierten sich dort alle Sparten des Vereins mit Mitmachaktionen.

So hatten die Fußballer beispielsweise eine geschätzt sechs Meter hohe Zielscheibe aufgestellt, auf die mit Fußbällen geschossen werden konnte. Die Bälle blieben daran kleben, wie Pfeile auf einer Dartscheibe. „Das macht Spaß“, sagte der zwölfjährige Tammo, der das Spiel gleich mehrfach ausprobierte.

Kinder haben Spaß beim Wasserball

Bei den Handballern konnten die Besucher auf ein Tor werfen, und ein Gerät erfasste die Geschwindigkeit des Balls. Eine sehr beliebte Aktion hatten die Wasserballer aufgebaut. Es handelte sich um ein vier Meter langes Becken an dessen Ende eine Wand mit zwei Löchern stand. „Die eigentliche Strafwurfdistanz beim Wasserball beträgt fünf Meter. Doch das sehen wir hier nicht so eng“, sagte Vereinsmitglied Carsten Stegen augenzwinkernd. Darüber freute sich auch die fünfjährige Leni, die den Ball zwar nicht in den Löchern versenken konnte, aber trotzdem Spaß an der Aktion hatte.

Ausgelassenes Turnen auf der Airtrack-Matte

Weiterhin vertreten waren die Sparten Boule, Leichtathletik, Turnen und Volleyball. Die Turner luden Kinder auf die Airtrack-Matte ein. Dabei handelt es sich um eine luftgefüllte Matte, auf der Kinder hoch springen und schnell rennen können. „Die Matte ist toll. Darauf können Kinder ohne Verletzungsgefahr auch schwierige Übungen machen“, sagte der Vereinsvorsitzende Stefan Zimmermann. Zur Stärkung gab es während des gesamten Nachmittags im Zelt ein üppiges Kuchenbüfett. „Es freut mich, dass die Kinder hier so viel Spaß haben“, sagte Zimmermann. Am Vorabend hatte die SpVg mit geladenen Gästen den Festakt zu 125-jährigen Bestehen gefeiert.

Von Tobias Lehmann