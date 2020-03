Aufruf: Ärzte brauchen Schutzmasken und -anzüge

Laatzen-Mitte

Die Ärzte in Laatzen arbeiten – wie ihre Kollegen in ganz Deutschland – ohnehin schon am Limit, jetzt kommen noch logistische Probleme hinzu. Den Praxen gehen die Schutzmaterialien aus. Thomas Kartscher, Hausarzt und Internist aus Laatzen-Mitte, ist Sprecher der Laatzener Ärzteschaft und schlägt Alarm: Es fehlen Schutzanzüge und Atemschutzmasken.

Die Ärzte müssen bei Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus mit den Patienten telefonieren. „Gerade bei älteren Patienten ist es aber oft schwer zu sagen, wie krank sie wirklich sind“, so Kartscher. In vielen Fällen müssten die Mediziner also zu den Kranken nach Hause – und sich entsprechend schützen: „Wenn wir uns infizieren, fallen wir aus.“

Masken sind nicht mehr da oder extrem teuer

Vor der Corona-Krise konnten die Ärzte für sich und ihre Mitarbeiter just in time Ausrüstung nachbestellen, doch nun sind Masken und Anzüge überall weggekauft. Früher waren 20 Masken im Paket für 15 Euro zu haben, jetzt kosten sie im Internet bis zu 18 Euro – pro Stück.

Kartscher bittet daher andere Berufsgruppen und Bürger um Unterstützung. Wer Arbeitsschutzanzüge und Atemschutzmasken auf Lager hat, aber zurzeit nicht braucht, könne sich bei ihm in der Praxis melden, etwa Landwirte, Lackierer und andere Arbeiter. Kartscher und seine Mitarbeiter nehmen die Spenden entgegen und könnten auch eine Abholung organisieren. Per E-Mail steht der Internist mit den anderen Hausärzten in Kontakt und kann die Ausrüstung dann unter ihnen verteilen.

Den Medizinern würden einfache Einmalanzüge wie im Fernsehkrimi genauso helfen wie Mundschutz ( MSN) und Masken der Schutzklasse FFP1 bis FFP3. „Alles ist besser als nichts“, sagt Kartscher. Von der Kassenärztlichen Vereinigung werden den Praxen pro infiziertem Patienten zwei Kittel, zwei Atemschutzmasken und zwei Paar Handschuhe zugestanden. Das sei aber nicht viel, zumal das Personal ja ständig die Kleidung wechseln müsse, um zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten zu unterscheiden, so der Internist.

Eine gute Diagnostik entlastet die Krankenhäuser

Für die Bewältigung der Corona-Krise ist es wichtig, dass Patienten gut eingeordnet werden. „Die Krankenhäuser bitten uns um eine saubere Diagnostik“, erklärt Kartscher. Dazu gehöre nicht nur eine Blutdruckmessung, sondern etwa auch eine Messung der Sauerstoffsättigung. Das gehe nicht übers Telefon. Je mehr Patienten, die sich ausreichend gut fühlen, zu Hause bleiben könnten, desto eher würden die Krankenhäuser entlastet und könnten sich um die Fälle mit schweren Symptomen kümmern. Umso wichtiger sei daher, dass die Mediziner ausreichend geschützt sind, wenn sie ihre Patienten in Haus oder Wohnung untersuchen.

Die Spenden nimmt die Praxis Thomas und Dr. Monika Kartscher in der Albert-Schweitzer-Straße 4 in Laatzen-Mitte (Hochhaus gegenüber der Sparkasse) während der Sprechstundenzeiten entgegen. Eine vorheriger Info wäre hilfreich unter Telefon (0511) 826060 oder per E-Mail an praxis@kartscher.de.

