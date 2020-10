Bei Nahkauf und Rewe in Laatzen können Kunden derzeit für 5 Euro Tüten mit Lebensmitteln kaufen, die der Tafel gespendet werden. Dieses Jahr laufe die Aktion so gut wie in keinem anderen Markt in Norddeutschland, sagt Wadim Gaba, Inhaber des Nahkaufs in Grasdorf.