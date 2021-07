Laatzen

Die Monate des Homeschoolings haben bei vielen Schülerinnen und Schülern zu Lerndefiziten geführt, auch in Laatzen. CDU und FDP im Rat der Stadt hatten deshalb bereits im März die kurzfristige Einrichtung einer Sommerschule in den anstehenden Ferien eingefordert – nach dem Vorbild vergangener Sommerschulen, die die Stadt zwischen 2011 und 2017 angeboten hatte. Inzwischen ist klar: Die Idee wird in dieser Form nicht umgesetzt. Wegen Bedenken der Stadtverwaltung hat die rot-rot-grüne Mehrheitsgruppe den Vorschlag bei der jüngsten Sitzung des städtischen Sozialausschusses abgelehnt.

Die Verwaltung begründet ihre Vorbehalte einerseits mit den bereits bestehenden Angeboten. So hätten die Thomas-Kirchengemeinde mit dem Treff „Marktplatz 5“ und das Kinder- und Jugendbüro Räume für ein ruhiges Lernen und Arbeiten zur Verfügung gestellt. Geplant sei auch wieder ein städtisches Ferienpass-Angebot sowie Ferienprogramme von Thomas-Kirchengemeinde und CVJM. „Darüber hinaus gehende zusätzliche Angebote wurden aufgrund finanzieller und organisatorischer Unwägbarkeiten und Bedenken verworfen“, heißt es in der Stellungnahme der Stadtverwaltung. So sei etwa unklar, wie motiviert die Schülerinnen und Schüler überhaupt sind und ob es Kollisionen mit Urlaubsplänen der Familien gebe.

Leine-VHS machte Angebote – aber mit Abstrichen

Die Stadt verweist dabei auch auf die Leine-Volkshochschule, die bereits seit 2014 eine Lernförderung für Kinder aus finanzschwachen Familien anbietet – im Rahmen des sogenannten Bildungs- und Teilhabepakets (BuT). Nach Auskunft von VHS-Programmbereichsleiterin Heike Ermisch würden aktuell während der Schulzeit 200 Kinder in diesem Rahmen unterrichtet. In den Ferien soll es für sie ebenfalls eine Angebot geben. Parallel setzt die VHS auf das Programm „Lernräume“, das aus Landesmitteln finanziert wird: Man warte noch auf die Genehmigung der entsprechenden Förderanträge und will dann kurzfristig zur Teilnahme aufrufen, kündigt Ermisch an. Mitmachen könnten daran alle Jugendlichen, unabhängig vom Einkommen der Eltern.

Mit der von CDU und FDP angepeilten Sommerschule mit Unterstützung in den Kernfächern Deutsch, Mathe und Englisch ist das Angebot allerdings nicht vergleichbar: „Wir legen den Fokus auf Bewegung und soziales Lernen“, sagt Ermisch. Geplant seien etwa Aktionen im Park der Sinne und zum Thema Biber. Dies mit Unterricht für den Abbau von schulischen Lerndefiziten zu verbinden, sei in diesem Förderrahmen nicht umsetzbar. Dafür bedürfe es einer zusätzlichen Finanzierung durch die Stadt oder anderer Träger.

Die CDU hält dies für unzureichend. „Ich kann nicht verstehen, dass man lernwilligen Kindern freiwilligen Unterricht vorenthalten möchte“, sagt CDU-Ratsfrau Gundhild Fiedler-Dreyer in Hinblick auf die Haltung von Ratsmehrheit und Verwaltung. Zumal der Bedarf offenbar da ist: Nach Angaben von Thomas Schrader, Fachbereichsleiter Soziales bei der Stadt, hätten sechs von sieben Grundschulen einen potenziellen Bedarf für insgesamt über 200 Schülerinnen und Schüler angemeldet, die AES gehe von weiteren 25 bis 140 Kindern und Jugendlichen aus. Die Schulen hätten allerdings darauf hingewiesen, dass unklar sei, wie viele Schüler ein solches Angebot in den Ferien tatsächlich annehmen würden.

SPD/Grüne wollen langfristiges Konzept

Die Stadtverwaltung schlägt nun eine mittel- bis langfristige Förderung vor, die aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ finanziert werden könnte, die der Bund für 2021 und 2022 auflegen will. Da die Inhalte der Förderung zuletzt noch nicht festgestanden hätten, scheide es für die anstehenden Ferien aus. Der Argumentation schließt sich auch die Mehrheitsgruppe im Rat an: „Eine Sommerschule ist kurzfristig nicht der richtige Weg“, befand etwa Jonas Seidel (SPD) im Sozialausschuss. Zugleich befürwortete er, „langfristige außerschulische Angebote in Laatzen zu schaffen“. Auch Ali Reza Sakhizada (SPD) zieht es vor abzuwarten, welche Mittel zur Verfügung gestellt würden.

Gerhard Klaus (FDP) zeigte sich nach der Ablehnung der Initiative durch Stimmen von SPD und Grünen enttäuscht. „Dass für die Koordination der örtlichen Aktivitäten durch die Stadtverwaltung die SPD und die Grünen die praktische Untersützung verweigern, ist für uns vollkommen unverständlich“, sagt Klaus.

Von Johannes Dorndorf