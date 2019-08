Grasdorf

Mit einer akrobatischen Sommergala hat der Laatzener Kinder- und Jugendzirkus Johnass am Samstagnachmittag seine Sommerzirkuswoche beschlossen. 25 Kinder schnupperten in der Mehrzweckhalle an der Ohestraße in Grasdorf Manegenluft.

Von Montag bis Freitag hatten sich die Ehrenamtlichen zwischen 18 und 38 Jahre...