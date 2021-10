Rethen

Wer in Rethen essen gehen will, muss sich noch etwas gedulden. Zurzeit ist das einzige noch im Ort verbliebene Lokal eine Baustelle. Der frühere Gastraum des Restaurants Erbenholz ist komplett entkernt. Alle Zwischenwände, die früher einzelne Sitznischen abtrennten, wurden herausgerissen, ebenso der alte Fußboden. Außerdem wurden die zwei kleinen Säle, die hinter dem Gastraum lagen, in die Fläche integriert. „Wir mussten nach dem Brand im Mai die Küche erneuern und haben uns dann entschieden, gleich alle Wände herauszureißen und Platz zu schaffen“, sagt Marcel Bilshausen, Pächter des Hotels und Restaurants Erbenholz. Denn in der früheren rund 110 Quadratmeter großen Gaststube könnten unter Einhaltung der Abstandsregeln höchsten 20 Gäste bewirtet werden.

Umbau nach Corona-Maßstäben

Aus diesem Grund hat sich Bilshausen dazu entschlossen, gleich das gesamte Restaurant coronagerecht umzubauen. Mit rund 240 Quadratmetern ist die neue Gaststube mehr als doppelt so groß. Unter Einhaltung der Abstandsregeln bietet es dann Platz für rund 120 Menschen. Denn für den geschäftsführenden Gesellschafter des Erbenholz steht bereits jetzt fest, dass er nach der Wiedereröffnung nicht nur Geimpfte und Genesene bewirten, sondern alle Menschen willkommen heißen will. Daher müssen zwischen den Tischen Abstandsregeln eingehalten werden.

Der Gastraum ist komplett entkernt. Quelle: Stephanie Zerm

Neueröffnung im November

Mit der Neueröffnung rechnet Bilshausen für November. Ob und wann genau das klappt, hängt davon ab, wann die neuen Fenster geliefert werden. „Wir warten bereits seit drei Monaten darauf“, sagt der 37-Jährige. Die Fensterfront zum Parkplatz soll noch komplett ausgetauscht werden. Geplant sind neue, bis zum Boden reichende Fenster.

Außerdem soll dort, wo jetzt die alte Fensterfront ist, ein neuer Eingangsbereich für das Restaurant geschaffen werden. Zusätzlich soll auch ein separater Ausgang für das Lokal entstehen. „Wir bauen so um, dass wir trotz Corona maximale Möglichkeiten haben, um unsere Gäste zu bewirten“, sagt der Gastronom.

Das Restaurant Erbenholz wird komplett umgebaut. Quelle: Stephanie Zerm

Wand aus Moos als Namensgeber

Zudem soll das Restaurant vom Hotel getrennt werden. Einen neuen Namen werde es ebenfalls bekommen, sagt Bilshausen: „Es soll Famoos heißen.“ Dabei bezieht sich das Wortspiel auch auf ein besonderes Highlight im neuen Restaurant: Die etwa 15 Meter lange Wand gegenüber des neuen Eingangs soll eine lebendige Wand aus Moos werden. „Das Moos sorgt für ein gutes Raumklima, indem es atmet und die Schadstoffe aus der Luft nimmt, und verbessert auch die Akustik“, sagt Bilshausen, der 2017 beim Erbenholz mit eingestiegen ist und es 2019, kurz vor Ausbruch der Coronapandemie, übernommen hat. Die Kosten für den gesamten Umbau liegen laut Bilshausen im sechsstelligen Bereich.

Künftig von morgens bis abends geöffnet

Seit fast einem Jahr ist das Restaurant wegen Corona geschlossen. Bis zu dem Brand im Mai hatte Bilshausen einen Außerhaus-Verkauf angeboten. Nach dem Einbau einer neuen Küche wurde dieser Anfang Oktober wieder aufgenommen. „Wir freuen uns aber auch sehr darauf, unsere Gäste bald wieder persönlich begrüßen zu können“, sagt Bilshausen.

Nach der Wiedereröffnung soll es nicht nur eine neue Speisekarte geben, auf der neben alt bewährten Gerichten auch neue Speisen wie vegane und vegetarische stehen werden. Auch die Öffnungszeiten werden sich ändern. Künftig sollen Gäste nicht nur abends im Restaurant speisen können, sondern dort auch frühstücken und zu Mittag essen können, kündigt Bilshausen an. „Wir öffnen um 6.30 Uhr und schließen, wenn abends der letzte Gast gegangen ist.“

Von Stephanie Zerm