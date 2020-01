Vor 30 Jahren ist der hannoversche Fotograf Uwe Stelter an die deutsch-deutsche Grenze gereist. Die damals entstandenen Aufnahmen des Zyklus „Niemandszeit“ zeigt und kommentiert Stelter am Mittwochabend, 22. Januar, in einem Diavortrag bei der Alt-Laatzener Immanuelgemeinde.