Laatzen-Mitte

Urban soll die neue Parkouranlage in Laatzen wirken. Sie soll aus verschiedenen Materialien bestehen und möglichst wenige rechte Winkel haben. Und das ist noch nicht alles. Auf dem künftigen Jugend-Aktivplatz am Park der Sinne sollen bis Sommer 2021 zudem noch eine Pumptrackanlage, ein Beachvolleyballfeld sowie ein Kletterspielpark entstehen. Was genau auf dem früheren IBM-Gelände errichtet wird, das hat ein Planer des Büros DSGN Concept aus Münster im Fachausschuss anhand von Computeranimationen und Fotos erläutert.

Die einen sehen in dem Bild eine bunte Ansammlung aus Gerüsten, Bügeln, Mauern und Rohren auf einem Platz. Kenner jedoch wissen, dass dies eine Parkouranlage ist und deren Nutzer, Trasseure genannt, die derlei zum Überlaufen, Springen, Schwingen und für Drehungen nutzen, können schon im Geiste kunstvolle Läufe üben. „Dies ist kein Spielplatz, sondern eine Sportanlage“, sagte der erfahrene Skater und studierte Freiraumplaner Dominik Moos bei der Präsentation am Montag.

Anzeige

Zur Galerie Parkoursport, Pumptrack und vieles mehr soll der neue Jugendaktivplatz bieten. Errichtet werden soll er auf der frühere IBM-Sportanlage zwischen der Laatzener Gutenbergstraße und dem Park der Sinne.

Viele der aus Metall und Beton gefertigten Elemente sind ab 1,20 Meter, einige wenige bis zu 2,50 Meter hoch, was sich auf die Sicherheitsanforderungen und Kosten auswirkt. Mit geschätzten 155.000 Euro ist die Parkouranlage der teuerste Posten des mit knapp 450.000 Euro veranschlagten Jugendaktivplatzes. Darüber hinaus gibt es niedrigere Elemente und Barren. „Viele Nutzer kommen hier auf ihre Kosten“, so Projektleiter Moos.

„Hier kann alles fahren, was Rollen hat“

Die Parkouranlage wird auf den alten Tennisplätzen des IBM-Clubs gebaut – und nicht nur sie. Um den zentralen Aufenthaltsbereich herum entsteht für rund 52.000 Euro auch eine Pumptrackanlage. Auf der mit Senken, Kuhlen und Hügeln ins Gelände modellierten und asphaltierten Rundstrecke könne „alles fahren, was Rollen hat“, sagt Moos: Rad-, Roller-, Scooter- und Skateboardfahrer ebenso wie Skater und Rollstuhlfahrer. Auf einer ähnlichen Anlage wie der in Laatzen geplanten habe er sogar schon mal einen Mann mit Rollator gesehen, berichtete Moos zur Freude der Ratsleute. „Bei der Zuwegung in Laatzen haben wir auf Barrierefreiheit geachtet.“ Slacklinepfosten soll es ebenfalls geben, an denen die Nutzer ihre mitgebrachten Balancierbänder einhängen können.

Auf dem einstigen IBM-Betriebssportgelände in Laatzen soll das Herzstück der neue Jugend-Aktiv-Park entstehen: die Parkoursportanlage samt Pumptrack und Slackline-Balanciermöglichkeiten. Die Flutlichtmasten werden weiter genutzt, ebenso wie die unterirdische Zisterne. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

Die Planer legen Wert auf Nachhaltigkeit. So werden die Flutlichtmasten der alten Tennisanlage reaktiviert, um die Anlage in der dunklen Jahreszeit länger nutzen zu können. Die in den Neunzigerjahren von IBM angelegte Zisterne unter den Tennisplätzen bleibt ebenfalls erhalten. Das anfallende Regenwasser wird zunächst in den Grünbereich und von dort über die Drainage in den Speicher geleitet, so Moos: „Auf dem Pumptrack sollte kein Wasser stehen bleiben.“

Der Pumptrack in Laatzen soll soll ähnlich aussehen wie diese bestehende Anlage in Göppingen. Entwässert wird sie über das umliegende Grün und eine Drainage in eine unterirdische Zisterne. Quelle: DSGN CONCEPTS UG

Ein Großteil der Anlage werde asphaltiert, der Teilbereich wie etwa bei den hohen Parkourelementen sei mit speziellem Fallschutz auszustatten, so der Planer. Der Pflegeaufwand sei dann ebenso wie die Vandalismusgefahr gering.

Kletterspielplatz und Beachvolleyball

Etwas weiter östlich der überbauten Tennisplätze und nahe der vorhandenen Grillstelle ist ein Kletterspielplatz mit geplant. Dieser solle aus Naturmaterialien errichtet werden mit viel Holz und auch Seilen und in Bezug auf den nahe gelegenen Parkourpark verschiedene Kletter- und Schwingmöglichkeiten bieten, so Moos. Klassische Spielplatzangebote wie Schaukeln gebe es dort nicht, dafür aber in die Erde eingelassene Trampoline.

Auf dem früheren IBM-Gelände soll außerdem noch ein 16 mal acht Meter großes Beachvolleyballfeld entstehen, auf dem vorhandenen Bolzplatz und nahe dem vorhandenen Streetballfeld. Alle Bereiche des Jugendaktivplatzes sind über einen neuen Eingang am Expoweg nahe der Gutenbergstraße erreichbar.

Der erfahrene Skater und studierte Freiraumplaner Dominik Moos vom Planungsbüro DSGN Concepts in Münster stellt im Laatzener Stadtentwicklungsausschuss den Entwurf für den Jugend-Aktiv-Platz am Park der Sinne vor. Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Christoph Dreyer (CDU) schaut zu. Quelle: Astrid Köhler

Den Ratsleuten gefielen die Entwürfe für das 450.000-Euro-Projekt, das zu zwei Dritteln über das Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (früher: „ Soziale Stadt“) finanziert wird. Zwar gebe es theoretisch die Möglichkeit, weitere Fördertöpfe anzuzapfen, erklärte Stadtplaner Berthold Guben auf Nachfrage, doch sei die Bewilligung fraglich und würde die Umsetzung um ein weiteres Jahr verschieben. Die Stadt sehe sich den Jugendlichen gegenüber in der Pflicht. Grund: Bereits seit 2017 wird der Jugend-Aktiv-Park geplant und gab es mehrere Bürgerworkshops.

Mögliche Eröffnung zum Sommer 2021

Dem bisherigen Plan nach und den noch nötigen Ratsbeschluss vorausgesetzt sollen die Arbeiten im Herbst ausgeschrieben und im Winter vergeben werden. Baubeginn könnte im Frühjahr sein – und die Anlage idealerweise zu Beginn der Sommerferien 2021 eröffnet werden.

Von Astrid Köhler