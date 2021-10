Gleidingen

Fenster und Türen sind neu, das Licht geht zumeist automatisch an und aus, und die Gebäudehülle hält die Wärme viel besser im Gebäude: Rund 350.000 Euro haben die Gleidinger Schützen sowie verschiedene Fördermittelgeber vor allem in die energetische Sanierung ihres Schießstandes und der Nebenräume investiert. Doch auch eine interessante Neuanschaffung gehört nach zahlreichen Stunden in Eigenleistungen zur Anlage.

Die jetzt mit einer offiziellen Feierstunde gewürdigten Arbeiten wurden zwar schon 2020 beendet, doch hätte die Pandemie bisher keine größeren Menschenansammlungen zugelassen, erklärte der Vorsitzende Christian Dawideit bei der Begrüßung. Unter den Zuhörern waren neben Vereinsvertretern die Architekten des Büros Vier Linden und sowie Vertreter der beteiligten Handwerksfirmen, der Stadt Laatzen, des Landessportbundes und anderer Laatzener Schützenvereine.

„Infrastruktur ist das A und O“: Ulf Meldau vom Landessportbund hebt die Bedeutung der Investitionen von Sportvereinen hervor. Der Gleidinger Schützenchef Christian Dawideit und weitere Gäster hören zu. Quelle: Astrid Köhler

Zwei kurzen Videos, die mit einer Kameradrohne aufgenommen worden waren, verdeutlichten auch jene Erneuerungen, die sonst schwer zu sehen sind: auf dem Dach. Anstelle des bisherigen Flickenteppichs, der die Dachhaut aus verschiedenen Jahrzehnten nebst diversen Reparaturstellen zeigte, ist das Flachdach auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern nun, mit Ausnahme des etwas später zu sanierenden 25-Meter-Standes, auf einem einheitlichen Stand. Die aufgebrachte Bitumenschicht ist laut Architekten besonders robust und langlebig.

Die Außenfassade wurde rundum gedämmt, Fenster und Türen wurden ausgetauscht. Weil sie nun besonders einbruchsicher sind, kann auf eine Vergitterung verzichtet werden. Quelle: Astrid Köhler

Auch alle Türen und Fenster wurden im Zuge der Sanierung ausgetauscht. Dank hoher Einbruchschutzqualität könne ab sofort auf Gitter an den Fenstern verzichtet werden, was deutlich einladender wirke, sagte Dawideit. Zwar müsse der Verein auch noch einen Kredit von 142.000 Euro abzahlen, aber „damit sind wir hoffentlich in 30 Jahren durch“.

Zu den technischen Neuerungen gehören eine neue LED-Beleuchtung, teils sogar im Solarbetrieb und mit Bewegungsmeldern, sowie auf die verschiedenen Nutzungen ausgerichtete getrennte Heizkreise – Vereinsbereich, Bewirkungsstätte und Einliegerwohnung – und neue Heizkörper.

Neue Fallscheibenanlage gilt als Besonderheit

Die energetische Sanierung und der Umbau schlagen mit rund 330.300 Euro zu Buche, wobei die Region Hannover mit 70.000 Euro und der Regions- und Landessportbund mit 69.000 Euro beteiligt sind. Die Stadt Laatzen hat 58.000 Euro beigesteuert.

Darüber hinaus hat der Verein für 9300 Euro eine sogenannte Fallscheibenanlage angeschafft, die zu einem Drittel ebenfalls mit Fördermitteln finanziert wurde. Eine derartige Anlage sei einmalig bei Vereinen in der Region und für Schützen sehr interessant. Sogar Vereinsfremde hätten sich mit Spenden beteiligt, um künftig in Gleidingen – ähnlich wie Biathleten – auf fünf bei Treffern umklappende Ziele schießen zu können. Die deshalb auf dem 25-Meter-Stand nötigen Zusatzlüfter wurden ebenfalls installiert. Insgesamt summieren sich die nicht förderfähigen Nebenarbeiten des Vereins auf rund 10.000 Euro.

Der stellvertretende Spartenleiter Bernd Rohrbach zeigt Gästen wie Gleidingens Ortsbürgermeisterin Silke Rehmert (Zweite von rechts) bei einem Rundgang unter anderem den 25-Meter-Stand mit der neuen Fallscheibenanlage. Quelle: Astrid Köhler

„Die Infrastruktur in Sportvereinen ist das A und O, um neue Mitglieder zu werben“, sagte Ulf Meldau vom Landessportbund, der von einem regelrechten Bauboom berichtete. Mit dem Gleidinger Vorhaben wurden seinerzeit 79 Projekte gefördert, im aktuellen Zeitraum seien es 89 mit einem Gesamtvolumen von 1,27 Millionen Euro.

Projektkoordinatorin Hela Brixius von der Target GmbH, die den SV Gleidingen bei dem umfangreichen Sanierungsprogramm beraten und begleitet hatte, erinnerte an den Prozess von der Anmeldung zum Förderprogramm Anfang 2017 bis zum Bauabschluss 2020. Dass alles auch in der Corona-Zeit so gut geklappt habe, sei bemerkenswert, betonte Brixius. Und an die Vereinsvertreter gewandt, sagte sie: „Sie sparen jetzt etwa 3000 Euro Energiekosten im Jahr.“

Von Astrid Köhler