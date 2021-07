Laatzen-Mitte

Es war eine coronabedingt erstmals reduzierte Ausgabe vom Fest der Sinne in Laatzen, aber in Anbetracht der Umstände trotzdem eine gelungene: Sämtliche Konzerte am Wochenende waren ausgebucht, und auch das Wetter war gut. Selbst am späteren Abend konnten die Gäste noch im T-Shirt vor der Bühne sitzen.

Da die Zuschauerzahl limitiert war und die Gäste sich im Vorfeld registrieren mussten, wurden die Besucherinnen und Besucher an den drei Eingängen zunächst von Helfern der Stadt empfangen. Die beauftragten Mitarbeiter, die untereinander mit Funk in Verbindung standen, hakten die Ankommenden auf ihren Listen ab. Zudem wurden die Gäste gebeten, sich sich per Luca-App zu registrieren. Wer das nicht wollte, konnte ein entsprechendes Kontaktformular ausfüllen. Masken mussten auf den Plätzen nicht getragen werden.

Quizzen von der Decke

Beim Start gestaltete sich die Besucherzahl noch sehr übersichtlich: Lediglich sechs Gruppen mit insgesamt neun Mitspielern verteilten sich beim Tablequiz auf der Tribüne, zwei ebenfalls mitspielende Eltern hatten es sich mit ihrem Kleinkind auf einer Decke auf der Wiese gemütlich gemacht. „Die Besucher konnten sich für das Quiz anmelden oder offenlassen, ob sie daran teilnehmen möchten“, sagte Sabrina Deharde vom Laatzener Stadtmarketing. „Wenn alle gekommen wären, wären es mehr als 20 Gruppen gewesen.“

Die Mitspieler hatten dennoch viel Spaß: Die Quizmaster Maren Quell und Steffen Koch, die das Tablequiz sonst vierteljährlich im Stadthaus anbieten, stellten in fünf Runden Fragen zu Ländern, Musik, Fakten, Prominenten und anderen Themen.

Den ersten Platz erreichte Gruppe „Die Hoffmanns“. Es war die Familie, die es sich auf der Decke neben der Tribüne bequem gemacht hatte. „Wir finden es toll, dass das Fest der Sinne stattfinden kann“, waren sich die Gewinner eines Zwei-Personen-Gutscheins vom Kulturzentrum bauhof Hemmingen einig. „Die Anmeldung lief ganz problemlos per E-Mail, das Fest ist sehr familienfreundlich, und wenn die Musik für die Kinder zu laut war, kann man sich ein Stück weiter wegsetzen.“

Schweigeminute für Grützmacher

Während das Tablequiz noch lief, füllten sich am Gartenhaus die Tische. Dort bot Betreiberin Regina Wostbrock Getränke und Essen an. Ab 19.30 Uhr erlebten die Besucher an der Bühne ein Konzert der irischen Band des Musikkreises Laatzen. „Sie können sich gar nicht vorstellen, wie dankbar wir sind, dass wir endlich wieder Musik machen dürfen“, sagte Bandchef Dietmar Lex. „Dieses Konzert ist der erste öffentliche Auftritt des Musikkreises nach eineinhalb Jahren Pause.“

Nicht nur Corona habe dem Verein zu schaffen gemacht: Mit dem unerwarteten Tod von Matthias Grützmacher habe der Musikkreis im März darüber hinaus „das Herz des Vereins“ verloren“, sagte Lex. Der Verein arbeite nun junge Menschen in die Orchesterleitung ein. Nach dieser Einführung legten Band und Besucher eine Schweigeminute für den verstorbenen Grützmacher ein.

Danach ging es fröhlicher weiter: Die Band präsentierte zumeist schwungvolle traditionelle Tänze und Märsche, wie sie in Irland oft in den Kneipen gespielt werden. Die zwölf Musiker warteten mit Violinen, Flöten, Akkordeons und irischen Percussions auf, Lex hatte sich eine Gitarre umgehängt. Zwischen den Stücken gab er Anekdoten über seine Erfahrungen mit der irischen Pubkultur zum Besten.

Von Irish Folk bis Classic Rock

Auch am zweiten Festtag am Sonnabend zeigte sich kaum ein Wölkchen am Himmel, als die Green River Gang pünktlich um 19.30 Uhr aufspielte. Gleich beim ersten Song klatschten einige Fans im Takt mit. Die Band aus Hannover präsentierte klassischen Rock und coverte Songs von Creedence Clearwater Revival (CCR) und John Fogerty. Somit war die stilistische Marschrichtung für die folgenden zweieinhalb Stunden schon vorher festgelegt. Für die Green River Gang war das Konzert erst der zweite Auftritt in diesem Jahr.

Stadtmarketing ist zufrieden

Der musikalische Frühschoppen mit der Labiba am Sonntagvormittag war ebenfalls gut besucht. „Sämtliche Veranstaltungen waren ausgebucht. Wir sind mit dem Verlauf des Festes unter den gegeben Umständen sehr zufrieden“, zog Sabrina Deharde am Sonntagmittag eine erste Bilanz. „Etwas schade war, dass sich einige für die Konzerte angemeldet hatten, dann aber nicht erschienen waren und auch nicht abgesagt haben.“ Dadurch hätten andere nicht an den Veranstaltungen teilnehmen können. Je nach angemeldeten Gruppengrößen hätten zwischen 140 und 160 Personen bei den Konzerten Platz gefunden, gekommen waren jeweils aber nur zwischen 110 bis 120.

Deharde hofft, dass die Stadt das Fest der Sinne 2022 wieder unter normalen Bedingungen veranstalten kann. „Wir nehmen für ähnliche Veranstaltungen aber auch einige Dinge mit.“ So wollen die Mitarbeiter darüber nachdenken, wie sie den Einlass verbessern können. Aufgrund der limitierten und vorgebuchten Plätze hätten die Ordner einige spontan erschienene Besucher abweisen müssen. Auch Passanten, die den Park ganz regulär besuchen wollen, durften nicht auf das Gelände. Dies sei vereinzelt auf Unverständnis gestoßen.

Von Daniel Junker