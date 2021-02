Laatzen

Die Schneemassen, die seit Sonnabend auf die Laatzener Straßen herabrieseln, stellen Autofahrer und Fußgänger vor großere Herausforderungen. Viele fragen sich, warum manche Straßen noch gar nicht oder nur wenig geräumt wurden. Wir haben bei der Stadt nachgefragt – und beantworten die wichtigsten Fragen.

Welche Straßen werden vorrangig geräumt?

Hauptverkehrsstraßen, Fußgängerüberwege, Steigungen, Bushaltestellen und die Feuerwachen haben Priorität, sagen Betriebshofsleiterin Anja Wenzel und Einsatzleiterin Monika Holder-Dewitt. Auch Schulen und Kindertagesstätten würden bevorzugt behandelt. „Sie wurden diesmal aber nicht hauptrangig angefahren, weil sie am Montag und Dienstag geschlossen waren“, sagt Wenzel. Zudem wurden die Fußwege und Radwege vor den städtischen Liegenschaften per Hand und mit Kleintraktoren vom Schnee befreit. Seit Mittwoch sind die Mitarbeiter nun auch in den Nebenstraßen im Einsatz.

Die Mitarbeiter des Betriebshofes der Stadt Laatzen sind seit Sonnabendnachmittag im Dauereinsatz. Ein Lastwagen mit Schneeschild räumt die Karlsruher Straße in Laatzen-Mitte. Quelle: Daniel Junker

Warum werden erst jetzt die Nebenstraßen geräumt?

Da es bis Montagabend fast durchgehend geschneit hat, mussten die Mitarbeiter des Betriebshofes auf den Hauptstraßen immer wieder von vorne beginnen. „Das ist auch der Grund, warum hin und wieder Räumfahrzeuge mit hochgefahrenem Schild durch Seitenstraßen gefahren sind“, sagt Monika Holder-Dewitt. „Es dauert länger, wenn die Mitarbeiter die Straßen räumen, als wenn sie da nur zum nächsten Einsatzort durchfahren. Wir mussten uns aber erstmal um die Bereiche kümmern, die Priorität haben.“

Manche kritisieren, dass selbst einige Hauptstraßen in Laatzen noch weiß sind, in Hannover aber nicht. Woran liegt das?

„Der Zustand der Straßen hängt oft davon ab, inwieweit diese zum Beispiel durch Häuser geschützt oder mehr der Sonne ausgesetzt sind“, sagt Wenzel. „Eventuell haben die Meistereien in Hannover auch andere Kapazitäten. Alle unserer verfügbaren Mitarbeiter sind seit Samstagnachmittag im Dauereinsatz. Mehr geht nicht.“

Wie viele Mitarbeiter sind beim Winterdienst im Einsatz?

Von den 76 Mitarbeitern des Betriebshofes sind fast alle im Winterdienst eingesetzt. Dazu gehören die Handwerker genauso wie die Mitarbeiter von Straßenreinigung und Grünpflege. Der Betriebshof hat eine Rufbereitschaft eingerichtet, die aus drei Teams mit jeweils einem Einsatzleiter und 15 Mitarbeitern besteht. Die Teams werden zusätzlich zur regulären Arbeitszeit von 4 bis 7 Uhr und 16 bis 22 Uhr eingesetzt.

Auch an der Peiner Straße in Rethen wird der Schnee mit schwerem Gerät abtransportiert. Quelle: Daniel Junker

Wie viele Maschinen gibt es für den Winterdienst?

Die Stadt hat drei Lastwagen mit Schneepflug sowie drei Schmalspurtraktoren mit Schneeschild im Einsatz. Jeweils ein zusätzlicher Lastwagen und ein Traktor seien nicht betriebsbereit. „Sie waren schon ausgefallen, bevor die Wetterlage bekannt geworden ist“, sagt Wenzel. Für die Reparatur fehlten die längst bestellten Ersatzteile. Zusätzlich nutzt die Stadt einen Radlader und zwei Lastwagen für den Abtransport des Schnees. Darüber hinaus wurde am Mittwoch einen weiterer Radlader angemietet und ein externes Unternehmen damit beauftragt, die Schneeberge abzutransportieren. Die Firma ist mit einem Radlader und einem Transportfahrzeug im Einsatz. Zusätzlich sind viele Mitarbeiter des Betriebshofs mit Schaufeln unterwegs. „Wir sind mittlerweile auf Sandschaufeln umgestiegen, weil alles vereist ist. Die Kollegen fangen sogar schon an, mit der Hacke zu arbeiten.“

Gibt es Bereiche, die besonders intensiv bearbeitet werden müssen?

Die Stadt versucht derzeit, die Ortsdurchfahrt in Gleidingen vom Schnee zu befreien. Dort ragen die Schneehaufen bereits in die Gleise der Üstra hinein, die in Gleidingen auf der Straße entlangführen – deshalb hat der Bereich eine besondere Priorität. Der Schnee wird zum Festplatz in Rethen abtransportiert. Auch in den städtischen Parks wird der Schnee abgekippt. „Das geht aber nur, solange kein Salz gestreut wird, sonst gehen die Pflanzen ein“, sagt Wenzel.

Den Festplatz in Rethen hat die Stadt Laatzen zur Schneesammelstelle umfunktioniert. Quelle: Daniel Junker

Warum setzt die Stadt kein Salz ein?

„Die Schneedecke auf den Straßen ist noch so dick, dass das Salz gar nicht so tief wirken würde“, sagt Monika Holder-Dewitt. „Es macht keinen Sinn, auf eine geschlossene Schneedecke zu streuen.“ Ein weiteres Problem: Natriumchlorid wirke nur bis minus 10 Grad. „Wenn der Schnee durch das Salz tagsüber auftaut und nachts wieder überfriert, verwandeln sich die Straßen in Eisbahnen.“ Salz komme erst infrage, wenn sich die Schneedecke auf zwei bis drei Zentimeter reduziert habe – und zwar gleichmäßig und durchgängig.

Ist genügend Salz auf Lager?

Jein. „Wir sind für die nächsten Tage gut ausgestattet“, sagt Wenzel. Allerdings warte der Betriebshof auf eine weitere Lieferung, die die Stadt bereits vor zehn Tagen bestellt habe. „Die Lieferzeit beträgt eigentlich zwei Tage. In den Lagern ist auch genügend Salz vorhanden, es liegt an der Logistik“, erklärt Wenzel. Coronabedingt dürften viele Lastwagen derzeit nicht fahren.

Was sollten Hausbesitzer beachten?

Grundsätzlich müssen die Wege vor Gebäuden von den Eigentümern geräumt werden, bei länger anhaltendem Schneefall mehrmals täglich. Dass Räumfahrzeuge den Schnee mitunter wieder zurück auf den Gehweg schieben, sei nicht zu verhindern, sagt Wenzel. „Es ist aber unbedingt zu vermeiden, dass der Schnee wieder zurück auf die Straße geworfen wird.“ Hauseigentümer dürfen den weggeräumten Schnee aber auf die Spielplätze oder Grünflächen bringen – allerdings nur, solange kein Salz gestreut wird.

Sondereinsatz auf der Erich-Panitz-Straße Rund ein Dutzend Mitarbeiter des Betriebhofs haben am Dienstagabend damit begonnen, die Kreuzung der Erich-Panitz-Straße zur Würzburger Straße vom Schnee zu befreien. Die Schneeberge, die sich seit Sonntag gebildet haben, ragen mittlerweile weit in die Kreuzung hinein, sagt Betriebshofchefin Anja Wenzel. In der Zeit von 18.30 bis 21.15 Uhr hat die Stadt deshalb 24 Wagenladungen Schnee zum Festplatz Rethen abgefahren. „Wegen der Schneemassen sah es nach drei Stunden aber leider immer noch fast so aus wie vorher.“ Ein Problem sei der fließende Verkehr gewesen. „Wir konnten mit den Fahrzeugen nicht richtig rangieren.“ Für die Nacht auf Donnerstag hat die Stadt deshalb einen Sondereinsatz an der Erich-Panitz-Straße angesetzt. Zwischen 21 und 3 Uhr wird der Schnee an den Kreuzungen zur Würzburger Straße und Wülferoder Straße weggeräumt. Ab 21 Uhr wird dafür zunächst die Kreuzung zur Würzburger Straße voll gesperrt. Nach Abschluss der Arbeiten wird diese wieder freigegeben und die Kreuzung zur Wülferoder Straße gesperrt. „Wir hoffen, dass wir die beiden Kreuzungen in dieser Nacht fertigkriegen“, sagt Wenzel. dj

