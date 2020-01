130 junge Musiker haben sich für den Regionalwettbewerb von Jugend musiziert in Laatzen bei der Musikschule angemeldet, darunter 15 Laatzener, Hemminger und Pattenser. Die Wertungsauftritte im Erich-Kästner-Schulzentrum und an der Pestalozzistraße beginnen am Sonnabend, 25. Januar, um 9.30 Uhr.