„Das ist geschäftlicher Harakiri“: Die Gastronomen in Laatzen schreiben seit November rote Zahlen. Ohne nennenswerte Einnahmen müssen sie jeden Monat zehn Prozent ihrer laufenden Kosten aus ihren Rücklagen bezahlen. Wir haben mit vier von ihnen gesprochen.

So geht es Laatzens Gastwirten im Corona-Lockdown

