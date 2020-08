Laatzen-Mitte

Alle Konzerte abgesagt, die Proben gestrichen, jedes Treffen verboten. Die Corona-Pandemie hat das Fanfaren-Corps Laatzen hart getroffen. „Weil in diesem Jahr alle unsere Auftritte ausfallen, sind uns sämtliche Einnahmen weggebrochen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende René Reetz. Geplant waren unter anderem zahlreiche Darbietungen auf Schützenfesten, etwa in Rethen und Hannover, sowie ein Auftritt vor rund 1500 Zuschauern in der Volkswagen-Halle in Braunschweig bei der Tanz- und Turnshow „Magic Moments“.

Den Kopf in den Sand stecken, kam für das Fanfaren-Corps Laatzen, das beim Schützenfest in Hannover 2019 den Wettstreit um die Goldene Fanfare gewonnen hat, allerdings nicht infrage. Und da Not bekanntlich erfinderisch macht, sind die Musiker neue Wege gegangen, um aus der Krise herauszukommen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Das Fanfaren-Corps Laatzen gewinnt die Goldene Fanfare auf dem Schützenfest

Weitere NP+ Artikel

Statt im gewohnten Übungsraum im Forum des Erich-Kästner-Schulzentrums proben „die Roten“ jetzt im Grünen. Bereits seit Ende Juni treffen sie sich jeweils montags von 18.30 bis 21 Uhr im wöchentlichen Wechsel auf dem Fußballplatz des FC Rethen und dem IBM-Sportplatz am Park der Sinne. Dort können alle Orchestermitglieder gemeinsam proben. Zusätzlich können die Musiker mit maximal fünf Personen im Familienzentrum Rethen trainieren.

Aerosole bei Blasmusik

Da durch die Blasmusik verstärkt Aerosole verteilt werden, müssen sie auch auf dem Sportplatz mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander halten. Außerdem dürfen sie nur neben- und nicht hintereinander stehen. Aus diesem Grund entfällt auch noch das Marschtraining, bei dem das Spielen für Umzüge geübt wird. „Als Dirigent muss ich sogar mindestens vier Meter Abstand von den Musikern einhalten“, sagt Rainer Binnewies, während es links von ihm auf dem IBM-Sportplatz bläst und rechts trommelt. „Die Bläser und Percussions üben zunächst eine Stunde getrennt und dann noch einmal eine Dreiviertelstunde zusammen“, erklärt der Dirigent. Der neuen Regelung vorausgegangen waren mehrere Gespräche mit Stadt und Region. „Wir sind im ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt“, sagt Binnewies.

Zu den Proben auf den Sportplätzen kommen jedes Mal zwischen 20 und 30 Musiker. Quelle: Stephanie Zerm

Bei vielen Passanten kommen die Freiluftproben gut an. Immer wieder blieben Menschen an den Sportplätzen stehen und hören zu, sagt Pressewart Phil Savier, der im Orchester Schlagzeug spielt: „Man merkt, dass den Leuten die Live-Musik fehlt.“

Neue Mitglieder trotz Corona-Einschränkungen

„Es ist eine schwere Zeit, aber wir sind zufrieden, dass wir wieder zusammen spielen können“, sagt Reetz. Der Lockdown habe sehr an den Nerven der Musiker gezerrt, weil das soziale Umfeld gefehlt habe, ergänzt Pressewart Savier.

Die Freiluftproben stoßen auch bei den Musikern auf große Resonanz. Jeden Montag kommen zwischen 20 und 30 der insgesamt 32 Orchestermitglieder. Proben auf den Sportplätzen sind noch drei geplant. Ab dem 7. September soll das Orchester dann wieder im EKS üben.

Nachwuchssorgen hat das Musikcorps nicht. „Wir sind ein relativ junges Team“, sagt Binnewies. „Unser Altersdurchschnitt liegt bei 25 Jahren.“ Mehr noch: In den vergangenen Wochen haben „die Roten“ sogar fünf neue Musiker hinzu gewonnen. „Unser Konzept kommt gut an“, sagt Binnewies, „denn wir machen mehr als nur Schützenfestmusik.“ So bringt das Corps auch regelmäßig sogenannte Bras-Musicals auf die Bühne, die immer großen Anklang finden.

Videos statt Konzerte

Um die Fans und Musiker nicht alleine zu lassen, hat der Vorstand während der Zeit des Lockdowns ein Video produziert. Unter dem Titel „Corona can’t stop us“ ist dieses auch auf der Facebookseite von ffn-Moderator Morgenmän Franky geteilt worden. „Es war sehr erfolgreich und ist wahnsinnig oft aufgerufen worden“, sagt Savier, der das Video arrangiert und geschnitten hat. Darin zu sehen sind rund 25 Musiker des Fanfaren-Corp, die jeweils Zuhause spielen.

Die Freiluftproben stoßen auch bei den Musikern auf große Resonanz. Quelle: Stephanie Zerm

Da das Video auf so große Resonanz stieß, arbeiten „die Roten“ bereits an einem neuen. „Es widmet sich dem Thema Durchhalten und soll zum Ende der Sommerferien auf unserer Facebookseite veröffentlicht werden“, kündigt Savier an, der das Video erneut produziert. Die Musik ist von Kevin Binnewies arrangiert worden. Im Video werden zahlreiche Orchestermitglieder zu sehen sein, die sich von Zuhause auf den Weg zur gemeinsamen Probe machen. „Damit wollen wir auch anderen, die unter Corona leiden, Mut machen“, sagt Savier.

„Leise rieselt der Schnee“ bei über 30 Grad

Um das durch Corona entstandene Loch in ihrer Vereinskasse auszugleichen, nimmt das Fanfaren-Corps zurzeit eine CD mit Weihnachtsliedern auf. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad spielen sie im Tonstudio von Kevin Binnewies in Rethen Stücke wie „Leise rieselt der Schnee“, „Stille Nacht, Heilige Nacht“ und „Driving home for christmas“ ein. „Wir haben ein Weihnachtskonzert in der St.-Petri-Kirche in Rethen und einen Auftritt beim Lebendigen Adventskalender geplant“, berichtet Rainer Binnewies. Dabei soll die CD verkauft werden.

Wer will, kann mit musizieren Neue Musiker sind beim Fanfaren-Corps Laatzen jederzeit willkommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand ein Blas- oder Schlaginstrument neu erlernen will, oder schon Vorkenntnisse hat. Auch Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Vier Ausbilder – zwei für Bläser und zwei für Percussion – stehen für regelmäßige Übungsstunden zur Verfügung. Wer mit trommeln oder blasen will, kann sich über die Internetseite des Vereins unter www.fanfarencorpslaatzen.red melden. zer

Von Stephanie Zerm