So arbeitet der Corona-Krisenstab im Laatzener Rathaus

Laatzen

Die Corona-Krise verändert das Leben in Laatzen – auch im Rathaus. Die Stadt hat angesichts der völlig veränderten Aufgaben komplett umstrukturiert und nun auch formal einen Krisenstab eingerichtet. In der Einsatzzentrale im fünften Stock des Rathauses laufen alle Fäden zusammen, im Notfall an sieben Tagen in der Woche.

„Wir haben am Montag mit der neuen Stabsstruktur begonnen“, berichtet Bürgermeister Jürgen Köhne. Aufgabe des Stabes sei die Koordinierung aller Arbeiten, die mit dem Thema Coronavirus und dessen Auswirkungen zu tun haben. Dabei dient der Stab auch als Scharnier zwischen Stadtverwaltung und anderen Behörden auf Regions- und Landesebene. Ein Vorteil der neuen Struktur: „Alle Entscheidungen werden fachübergreifend miteinander besprochen.“

Arbeiten rund um die Uhr möglich

Geleitet wird der Krisenstab von Axel Grüning. „In Notlagen können wir auf einen Drei-Schicht-Betrieb umstellen“, sagt der Stadtrat. Alle sieben Stabsfunktionen seien jeweils dreifach besetzt, sodass notfalls rund um die Uhr gearbeitet werden kann. Zweimal am Tag – jeweils um 9 und um 14 Uhr – laufen die Informationen per Lagemeldungen in dem auch technisch umgerüsteten Raum zusammen. „Die einzelnen Bereiche geben dann ihre Statusmeldungen ab, und wir besprechen das weitere Vorgehen und melden es an die Region weiter.“

Zu den aufwendigsten Aufgaben zählen in diesen Tagen die Kontrollen, ob die Beschränkungen und das Kontaktverbot im öffentlichen Raum eingehalten werden. Am Wochenende standen dabei insbesondere die Gaststätten im Fokus, aber auch Spiel- und Bolzplätze. „Bei uns sind die Verordnung des Landes und die Verfügung der Region Hannover ausgesprochen diszipliniert und verständnisvoll von den Bürgern aufgenommen worden“, berichtet Sebastian Osterwald, der im Krisenstab für den Bereich Einsatzunterstützung zuständig ist.

Vereinzelte Probleme auf Bolzplätzen

Im gewerblichen Bereich seien die meisten von Anfang an einsichtig gewesen, auch die Spaziergänger in der Leinemasch hielten Abstand. Bei Spiel- und Bolzplätzen gab es hingegen vereinzelt Probleme. „Das waren vor allem jüngere Erwachsene, die Fußball gespielt haben und teilweise beratungsresistent waren“, berichtet Osterwald. Die Stadt setzt in solchen Fällen auf Ansprachen und Argumente – und hat das sonst dreiköpfige Team des Außendienstes um vier Jugendpfleger aufgestockt. Die Mitarbeiter seien jetzt in Tandems mit jeweils einem Mitarbeiter des Teams Ordnung und einem Sozialpädagogen besetzt.

„Wir können nur hoffen, dass die Aufklärungsarbeit bei allen fruchten wird. Die Zahl derer, die es noch nicht kapiert haben, wird auf jeden Fall kleiner“, so die Einschätzung Osterwalds. Die Kontrollen würden auf jeden Fall aufrechterhalten, zuletzt seien die Spielplätze noch deutlicher abgesperrt worden.

32 Kinder werden in zwölf Kitas betreut

Die Situation in den Kitas: Der Umfang der Kinderbetreuung in den Notgruppen der Laatzener Kitas bleibt gering. In zwölf Kitas würden derzeit 32 Kinder betreut, berichtet Thomas Schrader vom Team Soziales. „Zum Glück ist die Nachfrage gering, sodass wir das Gebot einhalten können, Gruppen möglichst klein zu halten und im Fall einer Infektion auch den Kreis der Betroffenen klein zu halten.“ In Anspruch nehmen können die Betreuung nur Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, etwa in den Bereichen Medizin, Pflege und Sicherheit. „Wir prüfen streng, ob eine Betreuung tatsächlich erforderlich ist“, stellt Schrader klar.

Verwaltung im Homeoffice: Hohe Priorität hat für die Stadtverwaltung, die eigene Arbeit möglichst stabil und dauerhaft aufrechtzuerhalten, betont Köhne. Schon seit längerem hätten knapp 120 Mitarbeiter die Möglichkeit, tage- oder stundenweise im Homeoffice zu arbeiten. Rein rechnerisch wäre dies bei 160 Kollegen möglich, ergänzt Stadtrat Grüning. Es werde versucht, sich bei der Arbeit im Rathaus und zu Hause abzuwechseln. Der Leiter des Krisenstabs schätzt, dass zurzeit gut 100 Kollegen zu Hause arbeiteten. Stand Dienstag gab es zudem zwei Corona-Verdachtsfälle in der Stadtverwaltung, beide Mitarbeiter seien in Quarantäne.

Parks bleiben offen:Die öffentlichen Parks in Laatzen bleiben weiterhin geöffnet – auch der Park der Sinne. „Bewegung an frischer Luft ist wichtig, das wollen wir auch weiterhin ermöglichen“, sagt Bürgermeister Köhne. Der Park unterliege ebenso der Kontrolle wie alle anderen öffentlichen Flächen. „Wenn es zu Menschenansammlungen kommt, werden wir einschreiten.“

Besuchsverbot in Flüchtlingsheimen: In Laatzens Flüchtlingsunterkünften besteht derzeit wegen der Corona-Krise ein Besuchsverbot. „Die Betreiber der Gemeinschaftsunterkünfte entwickeln eigene Schutzkonzepte“, sagt Schrader. Da derzeit keine neuen Flüchtlinge in Laatzen ankämen und Laatzen das zugewiesene Kontingent übererfüllt habe, stelle sich die Frage nach deren Aufnahme derzeit nicht. An den Schließungsplänen für die Unterkunft an der Gutenbergstraße in Laatzen-Mitte ändert die Corona-Krise nichts. Das Gebäude ist inzwischen leergezogen und wird zum 1. April auch offiziell als Unterkunft geschlossen und dann zum zweiten Rathaus umgebaut.

Lesen sie auch

Von Johannes Dorndorf