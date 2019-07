127 Menschen sind am Montag zum Blutspenden ins Leine-Center gekommen – und damit so viele wie noch nie bei einem DRK-Termin in Laatzen. Der bisherige Rekord lag bei 125 Spendern. Auch am Dienstag steht das Team der DRK-Bereitschaft im Obergeschoss neben dem Expertmarkt bis 19 Uhr bereit.