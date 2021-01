Laatzen-Mitte

Die Sparkasse am Leinevorplatz hat wegen der Corona-Pandemie einen Sicherheitsdienst eingestellt, der Kundenströme lenkt. Im Leine-Center wird die Einhaltung der Hygieneauflagen gleichfalls von Professionellen kontrolliert, und seit Kurzem beschäftigt nun auch die Stadt Laatzen einen externen Dienstleister. Zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros sorgt ein Sicherheitsbeauftragter dafür, dass sich alle an Abstandsregeln und Maskenpflicht halten. Noch in dieser Woche soll zudem ein neuer Wartebereich für das Bürgerbüro zur Verfügung stehen. Dafür hat die Stadt extra einen Raum im Leine-Center angemietet.

Bürgerinnen und Bürger kommen ohne Termin

„Die Maßnahme war notwendig und hat sich als äußerst sinnvoll erwiesen, um Hygienevorschriften durchzusetzen“, erklärte der Leiter des Bürgerbüros, Jens van Vürden, am Montag im Fachausschuss. Coronabedingt sei die Stimmung mitunter schlecht und angespannt gewesen. So seien Menschen ohne Termin eingetreten oder hätten Maskenpflicht und Mindestabstände missachtet, ergänzt Stadtsprecher Matthias Brinkmann auf Nachfrage. Hintergrund: Seit März wird im Laatzener Bürgerbüro nur noch bedient, wer einen Termin hat. Genau diese waren aber nicht immer einfach zu bekommen. So waren die Anmeldehotlines vergangenes Jahr mehrfach überlastet und mussten Bürger bisweilen mehrere Wochen auf Termine wie für eine Kfz-Zulassung oder -Umschreibung warten.

Die Stadt Laatzen hat den ehemaligen Vodafone-Shop im Leine-Center als Wartebereich für das nur wenige Schritte entfernt liegende Bürgerbüro bis zunächst Ende April angemietet. Quelle: Daniel Junker

Doch selbst wer bei aller Grundanspannung die Ruhe behielt und pünktlich zu seinem Termin beim Bürgerbüro erschien, stand bis zuletzt vor einem Problem: dem für Corona-Zeiten zu kleinen Wartebereich. „Viele Bürgerinnen und Bürger mit Termin erscheinen deutlich zu früh“, erklärt van Vürden. Voll wurde es in der kleinen Durchgangshalle vor allem am Donnerstagabend, wenn das Bürgerbüro bis 19 Uhr geöffnet ist.

Seitdem jedoch ein Mitarbeiter der von der Stadt beauftragten Firma PS Sicherheit vor der Tür steht, gibt es seit dem 17. Dezember keine Pulkbildungen mehr. Und wer seinen Ausweis abholen oder andere Angelegenheiten erledigen will, muss sich künftig nicht mehr in den kleinen Bereich neben der Treppe zur Stadtbücherei drängen oder vor das Rathaus oder in die Einkaufspassage ausweichen, sondern kann künftig einen richtigen Warteraum aufsuchen.

Der derzeitige Wartebereich, gegenüber dem Bürgerbüro und an der Treppe zur Stadtbücherei Flur ist in Corona-Zeiten deutlich zu klein. Quelle: Daniel Junker

Der von der Stadt angemietete ehemalige Vodafone-Shop ist nur wenige Schritte entfernt und bietet Platz für bis zu zehn Menschen. Um die Wartenden kontaktlos aufzurufen, wurde bereits eine akustische Anlage eingerichtet. Zeitnah sollten auch noch Bildschirme aufgestellt werden, um Menschen visuell benachrichtigen zu können, wie Stadtsprecher Brinkmann mitteilte.

Sicherheitsdienst kostete im Dezember 1200 Euro

Wie der Bürgerbüroleiter van Vürden jüngst in der ersten digitalen Gremiumssitzung der Stadt Laatzen, am Montag im Stadtentwicklungsausschuss, erklärte, werden die Räume zunächst bis Ende April angemietet. Wieviel Geld sie dafür zahlt, dazu wollte sich die Stadt mit Verweis auf privatrechtliche Verträge nicht äußern. Klar ist nur, dass der Sicherheitsdienst für das Bürgerbüro im Dezember 1200 Euro gekostet hat. Für die Zeit bis Ende April sind weitere 12000 Euro veranschlagt.

Der neue Warteraum ist ausschließlich für das Bürgerbüro bestimmt und soll nach Angaben von Stadtsprecher Brinkmann am kommenden Freitag, 22. Januar, erstmals geöffnet werden.

Von Astrid Köhler