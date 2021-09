Rethen

Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz hat auch die Belegschaft des Rethener Wasserzählerhersteller Sensus getroffen. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens, zu dem neben dem Rethener Standort auch ein Werk in Ludwigshafen gehört, sind nach Sensus-Angaben persönlich von der Flut in der Region Ahrtal betroffen. In Reaktion darauf hat das Unternehmen jetzt eine größere Summe zugunsten der Flutopfer gesammelt.

Mehr als 5000 Euro seien bei einer Sammlung unter den Mitarbeitern zusammengekommen, teilt Sensus mit. Die Geschäftsführung habe die Summe daraufhin auf 11.000 Euro aufgestockt. „Viele unserer Kolleginnen und Kollegen waren als freiwillige Helfer im Einsatz, und wir haben entschieden, unbürokratisch lokale Hilfe zu leisten“, berichten die beiden Geschäftsführer von Sensus in Laatzen, Bernd Raade und Peter Karst. Der Betrag sei inzwischen auf das extra eingerichtete Spendenkonto der örtlichen Sparkasse für die Flutopfer des Kreises Ahrweiler überwiesen worden.

Von Johannes Dorndorf