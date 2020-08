Die Ankündigung der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen, die Filiale in Gleidingen 2021 zu schließen, stößt auf große Kritik beim Seniorenbeirat Laatzen: „Für Senioren ist das eine Katastrophe.“

Bauliche Mängel und wirtschaftliche Entscheidung: Im Laufe des kommenden Jahres will die Volksbank ihre Filiale an der Hildesheimer Straße 553a in Gleidingen schließen. Quelle: Astrid Köhler