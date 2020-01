In fünf Laatzener Stadtteilen bietet der Seniorenbeirat an acht Vormittagen im Januar Sprechstunden an: Los geht es mit der im Stadthaus am Marktplatz am Mittwoch, 8. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr. Hilfe gibt es bei Patientenverfügungen, Vollmachten und weiteren Fragen.