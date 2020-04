„Wir lassen uns das Leben nicht verbieten“: Unter diesem Motto haben die Senioren von Victor’s Residenz Margarethenhof in Laatzen am Montag ein Freiluftkonzert im Innenhof erlebt – als Stimmungsaufheller in Corona-Zeiten. Die Lieder wurden mit dem Appell verbunden, die Kontaktsperren einzuhalten.