In dieser Woche jährt sich zum 60. Mal die Grundsteinlegung für die Immanuelkirche in Alt-Laatzen. Die Gemeinde will das feiern und lädt für Sonntag, 15. September, um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit der Immanuelkantorei, anschließendem Empfang und einer Ausstellung ein.