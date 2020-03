Laatzen

Die Zahl der Menschen in Laatzen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, stagniert: Seit Freitag ist die Summe der Infizierten in der Stadt nicht mehr gestiegen. Die Region meldete am Dienstagnachmittag acht Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden. Wie hoch die Dunkelziffer ist, bleibt unklar.

In der Region insgesamt gab es hingegen eine Zunahme von 368 am Montag auf 428 bestätigte Fälle am Dienstag (Stand: 16.50 Uhr). In Hemmingen stieg die Zahl von acht auf zehn Fälle, in Pattensen von sechs auf sieben Fälle.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf