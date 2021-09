Rehten

Die Orientierung entlang der Straße Zur Sehlwiese in Rethen ist nicht ohne Fallstricke: In der Nähe des Schützenplatzes geht von der Straße der Kandisweg ab. Die jeweils drei ersten Häuser rechts und links entlang des Wegs sind jedoch von der Adresse her nicht ihm, sondern der Straße Zur Sehlwiese zugeordnet.

In der Vergangenheit kam es deshalb immer wieder zu Verwechslungen, wie nun auch die Stadt Laatzen festgestellt hat: Vor Problemen stellte dies nicht nur Rettungswagenteams, sondern laut Stadt „sehr häufig“ auch Paketzusteller. Um die Orientierung zu erleichtern, sollen die Adressen nun geändert werden: Die bisherigen Häuser Zur Sehlwiese 19, 21, 23, 25, 27 und 29 werden künftig dem Kandisweg zugeschlagen, sie erhalten die neuen Hausnummern 1 a, 1 b und 1 c sowie 2 a, 2 b und 2 c.

Der Ortsrat stimmte dem Vorhaben in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig zu. Die Mitglieder forderten die Verwaltung auf, die Anwohnern bei den Formalien zur Ummeldung zu unterstützen.

Von Johannes Dorndorf